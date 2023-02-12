Президент Герцог призывает к диалогу: "Это уже не политический конфликт. Пороховой бочке грозит взрыв"

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил вечером 12 февраля с речью, в которой призвал Кнессет отложить утверждение предлагаемой правительством судебной реформы. По его словам, гражданский конфликт угрожает самому существованию израильского общества.

"Это уже не политический конфликт. Мы на пороге юридического и общественного коллапса. Пороховой бочке грозит взрыв. В последние недели я приложил все усилия, чтобы достичь широкого консенсуса. Обе стороны должны осознать, что если победит одна из них, то все мы проиграем, Израиль проиграет", – заявил он.

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Президент напомнил, что в израильской политике есть несколько основополагающих факторов, и один из них – суверенитет Кнессета. Правительство реализует его политику: "Между ветвями власти есть система сдержек и противовесов. Изменения легитимны, реформа – двигатель роста. Но нельзя допускать, чтобы одна из ветвей становилась доминантной".

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Он признал, что судебная власть не отражает всего разнообразия израильского общества, например, в Верховном суде нет представителей сефардской общины. Глава государства отметил: реформа отражает ощущение значительной части израильтян, что баланс между ветвями власти нарушен. Они ощущают боль и разочарование, достигшие пика во время эвакуации из сектора Газы и Северной Самарии в 2005 году.

Президент представил свой план компромисса, в котором содержатся пять пунктов. Первый из них предусматривает принятие закона, который закрепит разницу между обычными и основными законами и определит отношения между законодательной и судебной властями. Это вернет политической системе стабильность. Основные законы, по его предложению, должны приниматься после четырех чтений. Суд не сможет выступать против этих законов.

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Второй пункт предлагает правительству и главе Верховного суда путем диалога определиться с мерами, которые положат конец судебной волоките и снизят нагрузку на судебную систему.

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Третий пункт касается мер, призванных вернуть гражданам доверие к судам. Это предлагается сделать путем диалога министра юстиции и главы Верховного суда.

Четвертый пункт предусматривает изменения процедуры назначения судей. Предлагается изменить состав комиссии так, чтобы ни у одной из властей не было преимущества. В ее состав войдут представители трех ветвей власти, а также общественности. Это заставит назначать судей путем диалога.

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Пятый пункт призывает стороны определить границ принципа разумности – также на основе диалога. Президент отмечает, что к нему приходится прибегать достаточно редко, в основном в ситуации крайней неразумности действий.

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Начало обсуждения реформы на парламентской комиссии по законодательству запланировано на 09:30 13 февраля. Герцог предлагает заморозить процедуру на две недели, чтобы предоставить шанс диалогу.