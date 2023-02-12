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    В Израиле

    Пресечена попытка контрабанды наркотиков из Египта на сумму около 50 млн шекелей

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    Пресечена попытка контрабанды наркотиков из Египта на сумму около 50 млн шекелей
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В воскресенье, 12 февраля, была разрешена к публикации информация о перехвате крупной партии наркотиков на границе с Египтом в ночь на 5 февраля.

    Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что операция была проведена на территории, контролируемой региональной бригадой "Йоав", силами Армии обороны Израиля и спецподразделением полиции.

    Наблюдатели ЦАХАЛа заметили на границе с Египтом группу контрабандистов, подняв по тревоге ЯСАМ и пограничников. Ими был задержан подозреваемый, у которого было изъято 120 кг наркотиков, совокупная рыночная стоимость которых составляет примерно 50 миллионов шекелей.

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    Задержанный, его автомобиль и наркотики были переданы израильской полиции.

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