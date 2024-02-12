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    В Израиле

    В бою на юге Газы погибли двое израильских спецназовцев

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    Ади Эльдор и Алон Клейнман
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    ЦАХАЛ сообщает, что 11 февраля в бою в секторе Газы погибли двое израильских военнослужащих. Названы имена погибших.

    Старшина Ади Эльдор, 21 год, из Хайфы, боец спецназа "Маглан", погиб в бою на юге сектора Газы.

    Старшина резерва Алон Клейнман, 21 год, из Тель-Авива, боец спецназа "Маглан", погиб в бою на юге сектора Газы.

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    Кроме того, в бою на юге сектора Газы были тяжело ранены двое бойцов спецназа "Маглан".

    Сообщается также о резервисте из 460-й бригады, тяжело травмированном в результате транспортной аварии.

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