В бою на юге Газы погибли двое израильских спецназовцев

ЦАХАЛ сообщает, что 11 февраля в бою в секторе Газы погибли двое израильских военнослужащих. Названы имена погибших.

Старшина Ади Эльдор, 21 год, из Хайфы, боец спецназа "Маглан", погиб в бою на юге сектора Газы.

Старшина резерва Алон Клейнман, 21 год, из Тель-Авива, боец спецназа "Маглан", погиб в бою на юге сектора Газы.

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Кроме того, в бою на юге сектора Газы были тяжело ранены двое бойцов спецназа "Маглан".

Сообщается также о резервисте из 460-й бригады, тяжело травмированном в результате транспортной аварии.