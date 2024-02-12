В бою на юге Газы погибли двое израильских спецназовцев
время публикации: | последнее обновление:
ЦАХАЛ сообщает, что 11 февраля в бою в секторе Газы погибли двое израильских военнослужащих. Названы имена погибших.
Старшина Ади Эльдор, 21 год, из Хайфы, боец спецназа "Маглан", погиб в бою на юге сектора Газы.
Старшина резерва Алон Клейнман, 21 год, из Тель-Авива, боец спецназа "Маглан", погиб в бою на юге сектора Газы.
adv_12 m_ar_1
Кроме того, в бою на юге сектора Газы были тяжело ранены двое бойцов спецназа "Маглан".
Сообщается также о резервисте из 460-й бригады, тяжело травмированном в результате транспортной аварии.
adv_13 rimma_dw_d
adv_14 rimma_dw_m
adv_15 article_video
adv_16 ar_middle_wwh