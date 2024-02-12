На юге сектора Газы освобождены двое заложников, которых удерживали террористы с 7 октября

В ночь на 12 февраля в ходе специальной операции в Рафахе (Рафиахе), на юге сектора Газы, израильскими военными были освобождены двое заложников, которых удерживали террористы с 7 октября 2023 года.

Спасены 70-летний Луис Норберто Хар (житель кибуца Урим) и 60-летний Фернандо Симон Марман (житель Кфар-Сабы). Оба были захвачены террористами в Нир-Ицхаке.

Спасенные заложники доставлены в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

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Заложники были освобождены, когда находились под охраной боевиков ХАМАСа на втором этаже здания в центра Рафаха (Рафиаха).

Министр обороны Йоав Галант дал высокую оценку действиям бойцов ЦАХАЛа и сотрудников ШАБАКа, участвовавших в спасательной операции.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

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