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    В Израиле

    На юге сектора Газы освобождены двое заложников, которых удерживали террористы с 7 октября

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    На юге сектора Газы освобождены двое заложников, которых удерживали террористы с 7 октября
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    В ночь на 12 февраля в ходе специальной операции в Рафахе (Рафиахе), на юге сектора Газы, израильскими военными были освобождены двое заложников, которых удерживали террористы с 7 октября 2023 года.

    Спасены 70-летний Луис Норберто Хар (житель кибуца Урим) и 60-летний Фернандо Симон Марман (житель Кфар-Сабы). Оба были захвачены террористами в Нир-Ицхаке.

    Спасенные заложники доставлены в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

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    Заложники были освобождены, когда находились под охраной боевиков ХАМАСа на втором этаже здания в центра Рафаха (Рафиаха).

    Министр обороны Йоав Галант дал высокую оценку действиям бойцов ЦАХАЛа и сотрудников ШАБАКа, участвовавших в спасательной операции.

    Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

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