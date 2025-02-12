В Тель-Авиве пройдет проверка сирен "Цева Адом"
время публикации: 12 февраля 2025 г., 07:46 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 07:50
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что Командование тылом проведет проверку систем раннего предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом" в Тель-Авиве.
В 11:05 сирены прозвучат в кварталах Тель-Авива за ручьем Яркон (Эвер а-Яркон), а в 11:10 – в южных кварталах Тель-Авива и в Яффо.
В случае реальной угрозы будет включена дополнительная сирена и будут разосланы сообщения Командования тылом на смартфоны.
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