В Тель-Авиве пройдет проверка сирен "Цева Адом"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что Командование тылом проведет проверку систем раннего предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом" в Тель-Авиве.

В 11:05 сирены прозвучат в кварталах Тель-Авива за ручьем Яркон (Эвер а-Яркон), а в 11:10 – в южных кварталах Тель-Авива и в Яффо.

В случае реальной угрозы будет включена дополнительная сирена и будут разосланы сообщения Командования тылом на смартфоны.