Вынесены приговоры по делу о "Черном алмазе"

Вынесены приговоры по делу о так называемом "Черном алмазе", в рамках которого ранее было закрыто дело против владельца компании LLD Льва Леваева, но было продолжено расследование в отношении других фигурантов.

Эрана Беркович был приговорен к 12 месяцам тюрьмы, испытательному сроку и штрафу в размере 60 тысяч шекелей. Йосеф Калгани был приговорен к пяти месяцам тюрьмы с отбыванием наказания в виде общественных работ, испытательного срока и штрафа в размере 36 тысяч шекелей. Гиль Бар-Ор был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения с отбыванием общественных работ, испытательному сроку и штрафу в размере 100 тысяч шекелей.

Согласно обвинительному заключению против Эрана Берковича, в период с 2008 по 2015 годы он переправлял контрабандой алмазное сырье из России в Израиль для компании LLD Diamonds, занимающейся торговлей алмазами. При этом лицензии на импорт алмазов у Берковича не было. Объем доставленной им контрабанды оценивается примерно в 43 миллиона долларов. Он также обвинялся еще по одному делу: в контрабанде необработанных алмазов из Бразилии в 2018 году на сумму 18500 долларов. Он также обвиняется в сокрытии своих доходов на сумму примерно 640 тысяч шекелей и неуплате налогов. Приговор Берковичу был вынесен в сентябре 2024 года.

Йосеф Калгани в период с 2008 по 2016 год принимал участие в контрабанде алмазов, он сортировал доставленные алмазы и назначал цену. Он обвинялся в утаивании дохода в размере 355 тысяч шекелей.

Гиль Бар-Ор, занимавший должность менеджера отдела по работе с алмазами компании, в период с 2008 по 2011 год, а также в период с 2014 по 2016 год отвечал за сортировку и оценку контрабандных алмазов. Кроме того, в период с 2008 по 2018 год он получал от компании дополнительную заработную плату, о которой не сообщалось в налоговые органы.

Приговоры Калгани и Бар-Ору были вынесены на этой неделе.