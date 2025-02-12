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Израиль

За рулем машины, сбившей насмерть Виорику Финкельштейн, был известный радиоведущий

ДТП
время публикации: 12 февраля 2025 г., 22:55 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 23:01
Известный израильский музыкант и радиоведущий Дори Бен-Зеэв
Avshalom Sassoni/Flash90

Известный израильский музыкант и радиоведущий Дори Бен-Зеэв подозревается в ДТП со смертельным исходом, произошедшем утром 12 февраля в Хайфе. В результате происшествия погибла жительница города 47-летняя Виорика Финкельштейн, она была сбита на пешеходном переходе.

75-летний Дори Бен-Зеэв ехал на радиостанцию 88FM, где у него должен был быть эфир, до работы он не добрался. После дачи показаний в полиции, он был отпущен домой.

Представители радиоведущего сообщили журналистам, что он глубоко потрясен и переживает случившееся, и "его сердце с семьей погибшей женщины". На радиостанции Дори Бен-Зеэв взял отпуск.

Дори Бен-Зеэв лауреат премии Израильской ассоциации творчества за выдающиеся достижения и премии Landau Arts Award.

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