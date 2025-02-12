Правительство просит суд не навязывать публикацию текста соглашения с ХАМАСом

Правительство попросило Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонить апелляцию, поданную организацией "Гвардия израильской демократии".

Истцы требовали опубликовать полный текст соглашения между Израилем и ХАМАСом.

"Публикация может нанести удар по реализации соглашения и, как следствие, по делу освобождения заложников и по внешнеполитическим интересам государства Израиль", – говорится в ответе государства на апелляцию.

Из ответа государства следует, что не опубликован текст общих условий сделки, приложения и карты.

По мнению представителей правительства, нет никаких оснований для вмешательства суда в решение правительства по этому вопросу.