Правительство просит суд не навязывать публикацию текста соглашения с ХАМАСом
время публикации: 12 февраля 2025 г., 11:41 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 11:45
Правительство попросило Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонить апелляцию, поданную организацией "Гвардия израильской демократии".
Истцы требовали опубликовать полный текст соглашения между Израилем и ХАМАСом.
"Публикация может нанести удар по реализации соглашения и, как следствие, по делу освобождения заложников и по внешнеполитическим интересам государства Израиль", – говорится в ответе государства на апелляцию.
Из ответа государства следует, что не опубликован текст общих условий сделки, приложения и карты.
По мнению представителей правительства, нет никаких оснований для вмешательства суда в решение правительства по этому вопросу.