Путаница со статусами и документами: МВД уточняет, что "вернувшиеся несовершеннолетние" имеют право на моментальное получение удостоверения личности

Редакции NEWSru.co.il стало известно, что многие израильтяне в статусе "катин хозер" ("вернувшиеся несовершеннолетние"), обращаясь за получением "теудат зеута" (удостоверения личности) в отделения Управления регистрации населения, получают отказ.

Отказ, как правило, сопровождается документом, в котором указано, что пункт номер 24 в законе о регистрации населения дает право на получения удостоверения личности только тем гражданам, которые проживают в Израиле на постоянной основе.

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Наша редакция обратилась в Управление регистрации населения за разъяснением, и нам сообщили, что ссылка на 24-й пункт закона является в данном случае ошибочной и "вернувшиеся несовершеннолетние" имеют право на получение удостоверения личности.

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Граждане Израиля, родившиеся за границей у родителей-израильтян ("катин оле"), могут столкнуться с другой серьезной проблемой: статусом их детей.

В нашу редакцию обратилась женщина в статусе "катин оле", которая приехала в Израиль несколько месяцев назад с полугодовалым ребёнком. В Управлении регистрации населения ей сказали, что ребенок, чтобы получить статус, должен пройти СТУПРО (ступенчатую процедуру легализации). В настоящий момент у ребенка нет даже больничной кассы.

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В ответ на наш запрос в Управлении регистрации населения объяснили, что если у гражданина Израиля, родившегося за границей, также за границей рождается ребенок, то родившееся в другой стране второе поколение не получает гражданство автоматически. Если же речь идет о том, что родившийся за границей гражданин Израиля сам является "третьим поколением", то его ребенка рассматривают в Израиле уже как "четвертое поколение". Соответственно, этот ребенок, вероятнее всего, даже после прохождения СТУПРО получит не гражданство, а вид на жительство.

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Отметим, что чиновники министерства алии и интеграции сами не всегда знают, какие права есть у израильтян, которых увезли из страны детьми или которые родились за границей. Поэтому граждане в этих статусах далеко не всегда могут получить у консультантов министерства подробную и точную информацию о своих правах.

Мы обратились в министерство алии и интеграции с просьбой прокомментировать эту ситуацию, однако пока не получили ответ.