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    В Израиле

    139 млн шекелей налогов Палестинской автономии поступили на счет адвоката жертв терактов

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    139 млн шекелей налогов Палестинской автономии поступили на счет адвоката жертв терактов
    Yonatan Sindel/Flash90

    Бюро судебных исполнителей в Иерусалиме перечислило на счет адвоката семей жертв террора, выигравших иск о компенсации, 138,8 миллионов шекелей, вычтенных из налогов, собираемых Израилем для властей Палестинской автономии на основании Парижского протокола.

    Средства были переведены после подписания министром финансов Бецалелем Смотричем указа об исполнении решения военно-политического кабинета правительства об аресте налоговых поступлений Палестинской автономии.

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    Средства будут переведены на счета семей резервистов ЦАХАЛа Вадима Нуржица и Йосефа Авраами, погибших в результате линча в Рамалле в 2000 году, родные семьи Гавиш, убитой в поселении Алон Море в 2002 году, семьи Дикштейн, расстрелянной на юге Хевронского нагорья, семьи 17 жертв теракта на перекрестке Мегидо.

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    В общей сложности компенсации получат семьи 34 жертв терактов, совершенных при участии руководства автономии в начале 2000-х годов. Соответствующее постановление было вынесено в июне 2022 года по сведенным в одно дело 15 искам о возмещении ущерба, которые вела организация "Шурат а-Дин".

    Это крупнейшая в истории компенсация, присужденная израильским судом по имущественным искам жертв терактов.

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    Постановление о выплате компенсаций было основано на приговоре Иерусалимского окружного суда от июля 2019 года, постановившего, что Палестинская национальная администрация несет ответственность за 17 терактов, совершенных боевиками террористических организаций ХАМАС, "Исламский Джихад" и ФАТХ в период интифады "Аль-Акса".

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    Суд принял позицию адвокатов организации "Шурат а-Дин", сумевших доказать, что палестинское руководство поддерживало и поощряло теракты, даже если не имело к ним прямого отношения, и что вторая интифада была не спонтанным восстанием, а хорошо спланированной военной акцией.

    Ранее израильские суды несколько раз выносили постановления в пользу жертв терактов и их семей, однако только если тем удавалось доказать связь между террористом и палестинской администрацией.

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    Так, Верховный суд удовлетворил иск семьи Амита Мантина, техника компании "Безек" убитого в июне 2003 года 15-летним жителем Бака аль-Гарбия, поскольку террорист подросток, убивший израильтянина, проходил подготовку в лагере в Иерихоне, работа которого финансировалась палестинской администрацией. В этом лагере царила атмосфера подстрекательства, кроме того, в лагере молодежь прошла военную подготовку и научилась обращаться с оружием. Убийство Амита Мантина произошло через десять дней после окончания лагерной смены.

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    Постановление в пользу родственников Янива и Шарон Бен-Шалом и Дорона Свири, убитых в августе 2001 года в результате теракта на шоссе № 443 между Модиином и Иерусалимом, было вынесено, поскольку теракт был совершен с использованием оружия, полученного террористами от официальных институтов Палестинской автономии.

    При этом израильские суды раз за разом отклоняют позицию адвокатов ПНА, утверждающих, что автономия должна обладать тем же иммунитетом, которую имеет в аналогичных случаях суверенное государство.

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