В полиции заявляют о возможных беспорядках на субботних демонстрациях против правительства

В полиции Израиля заявляют, что не будут препятствовать очередным демонстрациям против правительства, которые состоятся вечером в субботу, 14 января, в Тель-Авиве и в Иерусалиме. При этом, согласно заявлению полиции, существует информация о том, что на демонстрациях могут вспыхнуть беспорядки.

Эти заявления были сделаны после совещания руководства полиции с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром.

Организация "Черные флаги" назвала это заявление полиции "попыткой делегитимизировать демократический протест".

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Накануне генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай встретился с лидерами демонстраций протеста против нынешнего правительства. В ходе встречи Шабтай и глава тель-авивского округа полиции Ами Эшед пообещали предоставить возможность свободно митинговать и не применять насилие в отношении демонстрантов. Руководители правоохранительных органов пообещали действовать "взвешенно и ответственно".

Встреча состоялась на фоне заявлений министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира о том, что полиция должна действовать одинаково в отношении всех демонстраций. "Если в одном месте применяют брандспойты, то их должны применять и в другом. Если в одном месте задерживают перекрывающих шоссе, должны задерживать и в другом", – сказал Бен-Гвир.