Год выборов: протесты и судьба коалиции. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон

2024 год только начался, в армии уже определили его как "год военных действий". Операция в секторе Газы в той или иной форме и с той или иной степенью интенсивности будет продолжаться, вероятность дальнейшей эскалации на севере остается высокой, Иудея и Самария – всегда мина замедленного действия, а хуситы и иные проиранские силы также не намерены сидеть сложа руки.

В политической системе 2024 год будет годом противостояния между теми, кто стремится к выборам, и теми (тем), кто готов сделать почти все, чтобы выборов избежать. Мало кто верит сегодня, что израильтянам удастся прожить 2024 год, не посетив избирательные участки, однако глава правительства Биньямин Нетаниягу, как обычно, не сдается без боя. До недавнего времени и сторонники досрочных выборов, и противники пытались сохранять видимость "мамлахтиюта" ("государственности"), что приличествует военному времени. Однако в последние недели, особенно в последнюю неделю, маски были сброшены.

adv_12 incontent_1

adv_13 m_ar_1

Возобновление протестов: новые лозунги, старые цели

Утром 8 января группа демонстрантов блокировала вход в Кнессет. На плакатах, которые они держали, было написано "Выборы – сейчас". Эта демонстрация прошла почти незаметно из-за ее малочисленности и небольшой продолжительности, но сам факт ее проведения в такой форме показал, что протесты возобновляются. Демонстрацию возле Кнессета организовали пока малоизвестные организации "Меняем направление" (משנים כיוון) и "Коалиция движений за немедленные выборы", но стиль и содержание не оставляют места для сомнений – речь идет о новой форме хорошо известных демонстраций 2020 года на улице Бальфур и 2023 года на улице Каплан.

"Большие протесты еще не начались, так как многие активисты находятся в армии, однако по мере их демобилизации можно ожидать расширения митингов протеста", – сказала в эфире "Кан РЭКА" журналист Times of Israel Таль Шнайдер, которая давно освещает протесты против Биньямина Нетаниягу. Однако дело не только в том, что многие активисты протестного движения находятся в Газе или на ливанской границе. Лидеры крупных движений протеста, те, кто были на первых ролях в период борьбы против юридической реформы, предпочитают оставаться в тени до тех пор, пока война продолжается. Некоторые из них принимают активное участие в работе штаба семей похищенных, внутри которого существуют острые разногласия по поводу тактики борьбы и отношения к правительству. Адвокат Гилад Шер, например, один из стратегов демонстраций против юридической реформы, является сегодня координатором по связям между штабом семей похищенных и военной системой. Стратегический советник Ронен Цур, предрекавший в дни юридической реформы, что ее инициаторы окажутся за тюремной решеткой, является сегодня одним из руководителей штаба семей похищенных. А Хаим Рубинштейн, один из пресс-секретарей движений против судебной реформы, сегодня является пресс-секретарем штаба похищенных. Лидеры протестов против Нетаниягу сегодня действуют в сфере, по поводу которой есть консенсус в израильском обществе, оставляя прямые акции протеста другим силам. По мере расширения движения за немедленные выборы, улицы Бальфур, Каплан и площадь у театра "Габима" воссоединятся с Площадью похищенных.

adv_14 incontent_2

adv_15 m_ar_2

В политической оппозиции не спешат призывать к выборам. Очень сложно критиковать правительство за растраты на коалиционные нужды и призывать к шагу, который обойдется казне государства в несколько миллиардов шекелей. И Авигдор Либерман, и Яир Лапид говорят о возможности создания альтернативного правительства в действующем Кнессете. Лапид, однако раз за разом повторяет, что 2024 год станет годом выборов. Все бросают взгляды на Бени Ганца, который, в свою очередь, не торопится принимать решение.

Зыбкое лидерство Бени Ганца

Глава "Махане Мамлахти" продолжает лидировать в опросах, однако лидерство это порождено в первую очередь не тем, что Ганц сделал или сказал, а тем, что он не говорит ничего, что раздражало бы среднего израильтянина. Так было до войны, такой же тактики бывший глава генштаба придерживается и после начала войны. Уставшие от дрязг и раскола граждане отдают предпочтение тому, кто против юридической реформы, но был сдержан в оценках и высказываниях, тому, кто присоединился к правительству после начала войны, но продолжает критиковать бюджет и разбазаривание коалиционных средств. Ганц превратился в того, кем еще несколько лет назад был Яир Лапид, однако время, когда можно быть приятным для всех и не раздражать почти никого, истекает. Ганц, безусловно, понимает это, так же как и то, что более ясная, а как следствие, более агрессивная позиция, будет стоить ему части электората.

adv_16 incontent_3

adv_17 m_ar_3

Его заявление 10 января не содержало никаких угроз или ультиматумов в адрес правительства или премьер-министра. Глава "Махане Мамлахти" пообещал "изучить" бюджет, "повлиять на него" и только затем принять решение о том, как голосовать. Формально у Ганца есть достаточно времени, ибо решение он должен принять не на момент голосования за бюджет в правительстве, а на момент голосования в Кнессете, а до того дня осталось еще много месяцев. Но в политической системе исходят из предположения, что дни Ганца в коалиции сочтены. Чем активнее и острее будут демонстрации за проведение новых выборов, тем ближе будет момент, когда Ганцу придется принимать решение.

Очень многое, разумеется, зависит и от ситуации в сфере безопасности. Если Израиль окажется перед лицом новой войны, на сей раз на севере, нынешнее правительство может продолжить свое существование. Как бы то ни было, стоящий перед главой "Махане Мамлахти" выбор заключается не в том, покидать ли правительство, а в том, когда это делать. На правом фланге не оценят великодушия Ганца, если он останется в коалиции Нетаниягу слишком долго, на левоцентристском фланге ему этого не простят.

С выходом Ганца из коалиции скорее всего прекратит свое существование и блок "Махане Мамлахти". На этой неделе депутат Зеэв Элькин, глава этой фракции и депутат от партии "Тиква Хадаша", напомнил в интервью "Кан РЭКА", что речь идет о двух разных партиях – "Тиква Хадаша" и "Кахоль Лаван", которые работают в рамках одной фракции, что совершенно не является "католической свадьбой". После выборов 2013 года, напомнил Элькин, была создана единая фракция "Ликуд Бейтену", так как на тех выборах "Ликуд" и НДИ баллотировались вместе. Через полтора года единая фракция прекратила свое существование. Из слов Элькина можно сделать вывод, что Гидеон Саар взвешивает все возможности, имеющиеся в его распоряжении. Лишь одну он отвергает со всей категоричностью, и еще раз сделал это в начале уходящей недели – возможность возвращения в "Ликуд". Останется ли это "нет" таким же твердым, если политическая ситуация изменится, например в случае ухода со сцены Биньямина Нетаниягу? Далеко не очевидно. Пока что нет никаких признаков того, что премьер-министр собирается покидать политику. На этой неделе он вновь попытался укрепить своих позиции.

adv_18 incontent_4

adv_19 m_ar_4

Нетаниягу против выборов и "норвежских" депутатов

Дважды на этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу вызвал недовольство своих товарищей по партии. Первый раз, когда начал продвигать закрытие некоторых министерств с целью экономии средств, необходимых на ведение войны, второй раз, когда заявил, что Израиль не намерен оккупировать сектор Газы или инициировать переселение жителей сектора.

Но если по вопросу о Газе резко высказалась лишь Тали Готлиб, то будущее министерств взволновало ликудников не на шутку – причем не столько министров, которые могут лишиться своих постов, сколько депутатов, вошедших в Кнессет в рамках так называемого "норвежского закона". Этот закон, напомним, позволяет депутатам, ставшим министрами, подавать в отставку из Кнессета с сохранением возможности туда вернуться в случае отказа от министерской должности. Закрытие министерств, а на этой неделе стало известно о решении закрыть министерство социального равноправия, которое возглавляет Амихай Шикли, привело к бунту в правящей партии. Не менее пяти депутатов объявили, что не проголосуют за это решение, как и за любое аналогичное. Уже направленное письмо Амихая Шикли об увольнении было положено под сукно, а премьер-министр оказался перед дилеммой.

adv_20 incontent_5

adv_21 m_ar_5

Мало у кого есть сомнения в том, что закрытие нескольких министерств ничего кроме блага государству не принесет. Нет никакого оправдания существованию министерства социального равноправия при наличии министерства социального обеспечения, и это лишь один пример. Однако, благо государства само по себе, а благо депутатов – отдельно. Бунт депутатов с "задних скамеек" фракции вряд ли несет Нетаниягу сиюминутную непосредственную угрозу. Опросы общественного мнения почти наверняка гарантируют "норвежским" депутатам спокойное времяпровождение после выборов за переделами Кнессета, куда они совершенно не торопятся, и поэтому не станут поддерживать роспуск Кнессета и досрочные выборы. Но Биньямин Нетаниягу недаром славится способностью чувствовать политическую угрозу, как только она возникает. Недовольные депутаты могут попортить немало крови главе коалиции и главе правительства. С другой стороны, в нынешней политической ситуации премьер-министр не может игнорировать общественное мнение, требующее от политиков "личного примера". Если бюджет на 2025 год будет включать шаги, наносящие удар по простым гражданам, правительство не может не продемонстрировать и свою готовность "пойти на жертвы". Закрытие министерств, замораживание индексации зарплат депутатов, урезание коалиционных денег. Именно этих шагов потребовал в своем заявлении 10 января Бени Ганц, которого Биньямин Нетаниягу очень хочет сохранить в коалиции как можно дольше. Пока неясно как премьер-министр решит эту задачу одновременно с необходимостью умиротворить недовольных в "Ликуде".

Протесты министров против ожидаемого секвестра выглядят скорее как дань хорошо знакомой церемонии. Сокращение бюджетов всегда сталкивается с протестами, угрозами не голосовать за бюджет. Некоторые идут еще дальше и воздерживаются или даже голосуют против на заседании правительства, однако в Кнессете министры никогда не голосуют против бюджета, отлично понимая, что такое голосование автоматически означает увольнение из правительства. При всем возмущении Йоав Киш, Шломо Караи, Мики Зоар, Давид Амсалем на такой демарш не пойдут. Депутаты от "Ликуда" не торопятся на выборы, не торопятся туда и министры от правящей партии.

"Завтрашний день Газы", "завтрашний день коалиции"

adv_22 m_ar_6

Война в Газе продолжается, однако визит Энтони Блинкена в Израиль напомнил о приближении того момента, когда потребуется принятие политических решений, касающихся дальнейшего развития событий. Заявление Нетаниягу, сделанное вечером 10 января, об отсутствии у Израиля намерений оккупировать Газу или переселять ее жителей в другие места, грозит Нетаниягу серьезным конфликтом с правым флангом его коалиции. Вопреки ожиданиям, Итамар Бен-Гвир и партия "Оцма Иегудит" растут в опросах и набирают уже восемь мандатов. Это не означает, что министр национальной безопасности поспешит на выборы, но это дает ему гораздо больше силы для давления на Нетаниягу в конфликтных ситуациях. Бецалель Смотрич, в свою очередь, продолжает бороться за свое политическое выживание. Можно предположить, что в ближайшее время министр финансов предпочтет оставаться в коалиции и, используя свой пост, пытаться улучшить свое политическое положение и вернуть авторитет в глазах его избирателей.