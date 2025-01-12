На севере сектора Газы были ранены восемь военнослужащих ЦАХАЛа
время публикации: 12 января 2025 г., 08:46 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 09:07
Восемь солдат ЦАХАЛа – из батальона "Ротем" бригады "Гивати" – получили ранения в пятницу, 10 января, в результате взрыва в Джабалии на севере сектора Газы. Состояние раненых от легкого до средней тяжести.
Ранее сообщалось о четырех погибших бойцах ЦАХАЛа и шести раненых в результате подрыва взрывного устройства в Бейт-Хануне, на севере сектора Газы.