Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 12 января, температура немного повысится. Переменная облачность. В первой половине дня возможны дожди на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 10-14 градусов, в Тель-Авиве – 13-19, в Хайфе – 13-17, в Эйлате – 13-23, в Беэр-Шеве – 11-20, в Мицпе-Рамоне – 9-17, на побережье Мертвого моря – 15-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-19, в Ариэле – 11-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-17, на Голанских высотах – 9-15.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В понедельник-вторник – повышение температуры, малооблачно. В среду температура немного понизится, будет облачно.