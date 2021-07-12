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NEWSru.co.il :: В Израиле12 июля 2021 г., 10:15

Имя, встречавшееся только в Писании: на юге Израиля найдена редчайшая надпись эпохи судей

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В ходе раскопок, которые проводит в окрестностях Кирьят Гата археологическая экспедиция Еврейского университета в Иерусалиме, Управления древностей и Университета МакКверри в Сиднее, была найдена надпись, сделанная около 3100 лет назад и связанная с эпохой судей.

На черепке, обнаруженном в Хурват аль-Рэи, можно прочесть надпись "Иероваал". "Это имя хорошо известно в Писании. Так называли судью Гидеона – известного искоренителя язычества. Он разрушил алтарь Ваала и срубил Ашеру", – говорят руководители раскопок Йосеф Гарфинкель и Саар Ганор.

Гидеон также отразил нападение мадианитян, разорявших север Земли Израиля. С отрядом из 300 отборных воинов он ночью напал на их лагерь, вызвав в нем панику и заставив врагов уйти за Иордан. Битва произошла у источника Эйн Харод у подножья Гильбоа. Некоторые военные историки считают этот рейд первой операцией спецназа в истории.

Надпись была обнаружена на фрагменте кувшина, который находился на дне каменного колодца, используемого для хранения. Ученые не могут сказать, был ли его владельцем судья Гидеон – все-таки Кирьят Гат и Гильбоа разделяет значительное расстояние. Важно, что имя Иероваал встречалось ранее только в Писании.

Надписи периода судей встречаются крайне редко, тем более – полностью сохранившиеся. Возможно, находка поможет пролить свет на процесс укоренения письменности во время перехода от хананского к израильскому периоду.


Во второй половине второго тысячелетия до н.э. крупнейшим городом в этом регионе был Лахиш, заселенный хананеянами. Он был известным центром письменности. Около 1150 года город был разрушен, но, как мы видим, письменность сохранилась в небольших населенных пунктах того же района.

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