Рейтинг самых опасных городских перекрестков по версии "Ор Ярок"

По мере увеличения интенсивности дорожного движения в городах растет количество жертв ДТП на городских улицах и перекрестках. В 2020 году количество погибших в ДТП в черте города превысило количество погибших на междугородних трассах. С начала 2021 года из 192 жертв ДТП 77 погибли в городах.

Портал ynet публикует рейтинг самых опасных городских перекрестков, составленный организацией "Ор Ярок" на основании статистических данных об авариях за 2017-2019 годы.

Первое место рейтинга занимает столица. На перекрестке иерусалимских улиц Игаль Алон и Голда Меир в результате аварий за три года пострадали 75 человек, в том числе двое – тяжело.

На втором месте – перекресток улиц Кибуц Галуйот и Хейль а-Ширьон в Тель-Авиве. На одном из самых загруженных перекрестков страны за три года пострадал 71 человек, в том числе двое – тяжело.

Третье место у ашдодского перекрестак бульвара Герцль и улицы Ицхак а-Наси, где за три года пострадал 61 человек, в том числе один - тяжело.

Четвертое и пятое места – у двух ашкелонских перекрестков Ицхак Рабин-Бен-Гурион и Бен-Гурион-Тхия, на которых за три года пострадали по 52 человека.

Далее следуют перекрестки РАМБАМ-Герберт Сэмюэль в Хадере и Голда Меир-Шефа Хаим в Иерусалиме (по 48), Герцель-а-Мада-Дерех Эцель в Реховоте (44), Амихай Фаглин-Алуф Узи Наркис в Иерусалиме (41), Йерушалаим-ЦАХАЛ в Кирьят-Яме (39).

В общей сложности на 288 перекрестках, на которых произошло не менее 3 аварий, за три года пострадал 4301 человек. Из них 25 погибли и 258 получили тяжелые травмы.