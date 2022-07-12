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    В Израиле

    Во время визита Байдена в Израиль будет обнародована "Иерусалимская декларация"

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    Во время визита Байдена будет обнародована
    Yossi Aloni/Flash90

    Яир Лапид и Джо Байден обнародуют документ, который должен стать платформой для двустороннего сотрудничества в ближайшие годы. Об этом журналистам сообщил во время брифинга в Zoom высокопоставленный чиновник в Иерусалиме.

    Полное название документа "Иерусалимская декларация об американо-израильском стратегическом партнерстве", и в нем, по словам источника, закреплен "уникальный характер отношений между двумя странами". Этот документ должен стать платформой для сотрудничества в ближайшие годы, пишет сайт The Times of Israel.

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    Телеканал "Кан-11" передал, что этим документом США подтверждают свою приверженность безопасности Израиля, укреплению его военного потенциала для сдерживания врагов и защиты от любой угрозы (или "комбинированных угроз").

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    В декларации говорится, что обе страны не допустят появления ядерного оружия у Ирана и обязуются "использовать все элементы национальной мощи" для противостояния ей.

    По данным телеканала, в документе содержатся пункты, касающиеся палестино-израильских отношений. Однако их содержание пока не обнародовано.

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    Также будет говориться о продолжении процесса нормализации отношений между Израилем с арабскими странами.

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    По словам источника, документ будет обнародован в четверг, 14 июля, после встречи Яира Лапида и Джо Байдена.

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