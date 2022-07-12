Во время визита Байдена в Израиль будет обнародована "Иерусалимская декларация"
Яир Лапид и Джо Байден обнародуют документ, который должен стать платформой для двустороннего сотрудничества в ближайшие годы. Об этом журналистам сообщил во время брифинга в Zoom высокопоставленный чиновник в Иерусалиме.
Полное название документа "Иерусалимская декларация об американо-израильском стратегическом партнерстве", и в нем, по словам источника, закреплен "уникальный характер отношений между двумя странами". Этот документ должен стать платформой для сотрудничества в ближайшие годы, пишет сайт The Times of Israel.
Телеканал "Кан-11" передал, что этим документом США подтверждают свою приверженность безопасности Израиля, укреплению его военного потенциала для сдерживания врагов и защиты от любой угрозы (или "комбинированных угроз").
В декларации говорится, что обе страны не допустят появления ядерного оружия у Ирана и обязуются "использовать все элементы национальной мощи" для противостояния ей.
По данным телеканала, в документе содержатся пункты, касающиеся палестино-израильских отношений. Однако их содержание пока не обнародовано.
Также будет говориться о продолжении процесса нормализации отношений между Израилем с арабскими странами.
По словам источника, документ будет обнародован в четверг, 14 июля, после встречи Яира Лапида и Джо Байдена.
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