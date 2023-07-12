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    В Израиле

    17-я годовщина Второй ливанской войны: провокация на израильско-ливанской границе

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    17-я годовщина Второй ливанской войны: провокация на израильско-ливанской границе
    Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа     17-я годовщина Второй ливанской войны: провокация на израильско-ливанской границе
    David Cohen/Flash90

    В среду, 12 июля, в 17-ю годовщину начала Второй ливанской войны, на северной границе Израиля были слышны выстрелы.

    Ливанские источники сообщали, что израильский беспилотник нанес удар по группе боевиков, находившихся на ливанской стороне границы. Сообщалось о нескольких раненых. Израиль информацию о применении беспилотника не подтвердил.

    Пресс-служба ЦАХАЛа передала, что несколько ливанцев приблизились к пограничному заграждению и попытались повредить его. "Военнослужащие ЦАХАЛа, заметив их, использовали спецсредства несмертельного действия для того, чтобы вынудить их отойти", - говорится в сообщении.

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    Радиостанция "Кан Бет" передала, что израильские военнослужащие сделали несколько выстрелов в воздух, чтобы вынудить ливанцев отойти от заграждения. Выстрелы были слышны в нескольких населенных пунктах по обе стороны границы, а затем прогремел взрыв.

    "ЦАХАЛ продолжит действовать для предотвращения любых попыток нарушения суверенитета Государства Израиль и повреждения пограничных заграждений", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

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    И хотя в армии подчеркивают, что у них нет данных о ливанских участниках инцидента, израильские СМИ пишут о случившемся на границе, как о "провокации "Хизбаллы"".

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    Пресс-секретарь террористической группировки "Хизбалла" Мухаммад Афиф сообщил ливанским журналистам, что в результате инцидента на границе с Израилем были ранены трое боевиков группировки. При этом он отметил, что обстоятельства инцидента, в результате которого они были ранены, выясняются.

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