17-я годовщина Второй ливанской войны: провокация на израильско-ливанской границе

В среду, 12 июля, в 17-ю годовщину начала Второй ливанской войны, на северной границе Израиля были слышны выстрелы.

Ливанские источники сообщали, что израильский беспилотник нанес удар по группе боевиков, находившихся на ливанской стороне границы. Сообщалось о нескольких раненых. Израиль информацию о применении беспилотника не подтвердил.

Пресс-служба ЦАХАЛа передала, что несколько ливанцев приблизились к пограничному заграждению и попытались повредить его. "Военнослужащие ЦАХАЛа, заметив их, использовали спецсредства несмертельного действия для того, чтобы вынудить их отойти", - говорится в сообщении.

adv_11 m_ar_1

Радиостанция "Кан Бет" передала, что израильские военнослужащие сделали несколько выстрелов в воздух, чтобы вынудить ливанцев отойти от заграждения. Выстрелы были слышны в нескольких населенных пунктах по обе стороны границы, а затем прогремел взрыв.

"ЦАХАЛ продолжит действовать для предотвращения любых попыток нарушения суверенитета Государства Израиль и повреждения пограничных заграждений", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

adv_12 incontent_1

И хотя в армии подчеркивают, что у них нет данных о ливанских участниках инцидента, израильские СМИ пишут о случившемся на границе, как о "провокации "Хизбаллы"".

adv_13 m_ar_2

Пресс-секретарь террористической группировки "Хизбалла" Мухаммад Афиф сообщил ливанским журналистам, что в результате инцидента на границе с Израилем были ранены трое боевиков группировки. При этом он отметил, что обстоятельства инцидента, в результате которого они были ранены, выясняются.