Коалиция выберет представителя в комиссию по назначению судей, которая не будет созвана

12 июля депутаты Кнессета изберут тайным голосованием второго представителя в комиссию по выбору судей. Речь идет о кандидате от коалиции, вероятнее всего им станет депутат Ицхак Кройзер от партии "Оцма Иегудит".

Свою кандидатуру представил также депутат Моше Соломон от партии "Ционут Датит", однако в коалиционных соглашениях оговаривается, что место в комиссии будет предоставлено именно партии Итамара Бен-Гвира. Депутаты от "Ликуда", в том числе Тали Готлиб, отозвали свои кандидатуры.

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Несмотря на то, что представитель оппозиции Карин Эльхарар ("Еш Атид") уже избрана в комиссию, партия Яира Лапида выдвинула еще двух кандидатов – депутатов Идана Рола и Рона Каца. В оппозиции заявляют, что если Нетаниягу попытается вновь отложить выборы, как он это сделал месяц назад, в комиссию будет избран второй представитель оппозиции. В "Еш Атид" заявляют, что если Нетаниягу пойдет на трюки, он столкнется с тем, что несколько депутатов от коалиции поддержат оппозиционного кандидата, как это было в случае с Карин Эльхарар.

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В коалиции, в свою очередь, заявляют, что сегодняшнее голосование носит исключительно формальный характер, так как министр юстиции Ярив Левин не намерен созывать комиссию. Более того, для завершения формирования ее состава, правительство должно назначить туда еще одного министра, помимо Ярива Левина, который будучи министром юстиции, автоматически становится главой комиссии. Но даже если это будет сделано, нет закона, обязывающего министра юстиции созывать комиссию.

Глава оппозиции Яир Лапид заявил в интервью NEWSru.co.il, что подаст апелляцию в БАГАЦ и потребует вынудить Левина созвать комиссию. В окружении министра юстиции говорят, что он будет готов на это только после того, как будет изменен состав комиссии.

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Коалиция намерена принять соответствующий закон в первые месяцы зимней сессии Кнессета (ноябре-декабре). В октябре 2023 года уходит на пенсию глава Верховного суда Эстер Хайют, а вслед за ней – судья Анат Барон. В Кнессете полагают, что Левин хочет либо заморозить новые назначения, чтобы делать их уже после изменения состава комиссии, либо прийти к соглашению с Эстер Хайют о том, что он созывает комиссию и, возможно, отказывается от намерения утвердить закон об изменении состава комиссии в обмен на право назначить двух судей по своему усмотрению. Вероятность такой сделки считается крайне низкой.

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12 июля комиссия Кнессета по законодательству продолжит подготовку ко второму и третьему чтению по закону об ограничении принципа крайней неприемлемости. В коалиции намерены утвердить этот законопроект до завершения летней сессии Кнессета.