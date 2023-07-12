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    В Израиле

    Жаркая неделя в Израиле: запрещено разведение костров, рекомендовано отказаться от пеших путешествий

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    Жаркая неделя в Израиле: запрещено разведение костров, рекомендовано отказаться от пеших путешествий
    Flash90/Matanya Tausig

    Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в течение ближайшей недели температура будет выше среднесезонной во всех регионах страны, особенно во внутренних, горных и восточных районах.

    Синоптики прогнозируют, что днем температура в Иерусалиме будет до 36 градусов, в Тель-Авиве – до 33, в Хайфе – до 34, в Эйлате – до 44, в Беэр-Шеве – до 41, на побережье Мертвого моря – до 43, в Иорданской долине – до 45, на берегу озера Кинерет – до 44, на Голанских высотах – до 40.

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    Управление природы и парков объявило, что в связи с жарой разведение костров категорически запрещено во всех заповедниках и национальных парках из-за пожароопасности. Это распоряжение действует до воскресенья, 16 июля, и может быть продлено. В связи с жарой закрыты туристические маршруты в Иудейской пустыне и около побережья Мертвого моря. Рекомендовано воздерживаться от длительных пеших путешествий.

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    Не следует длительное время находиться под солнцем. Пляжи лучше посещать в утренние или вечерние часы.

    Министерство здравоохранения опубликовало стандартную рекомендацию для подобных погодных условий: регулярно пить воду, по возможности находиться в кондиционируемых помещениях и избегать физической активности. Этим рекомендациям, в первую очередь, должны следовать пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания.

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    Первым и самым главным правилом, с точки зрения медиков, является поддержание водного баланса организма. В такую погоду рекомендуется (если нет противопоказаний) выпивать не менее трех литров жидкости в день, отдавая предпочтение обычной воде, холодным, а не горячим напиткам (хотя в обычные дни достаточно выпивать за день 1-1,5 литра воды).

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    Медики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.

    При признаках обезвоживания, таких, как головные боли, головокружение и слабость, необходимо прекратить любую физическую активность, перейти в тень или кондиционированное помещение, больше пить. И не выходить на улицу до тех пор, пока не исчезнут симптомы обезвоживания. В случае теплового удара, который может проявляться в виде обморока, необходимо вызвать "скорую" по телефону 101.

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    Пожарная служба в такую погоду запрещает на разжигание костров не только в парках и лесах, но и на открытой местности.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 12 Июля 2023
    Прогноз погоды на 12 июля: жарко, малооблачно
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