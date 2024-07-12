ЦАХАЛ атаковал террористические и военные инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана

ЦАХАЛ атаковал террористические и военные инфраструктуры, а также наблюдательный пункт "Хизбаллы" на юге Ливана. Кроме того, был атакован террорист "Хизбаллы", находившийся в том районе, откуда на прошлой неделе были произведены пуски ракет в направлении Голан.

Террористические инфраструктуры, подвергшиеся атаке ВВС ЦАХАЛа, находились в районах Рамия, Аль-Джибин, Тир-Харфа и Кила. Силы 210-й дивизии выявили т атаковали террориста в районе Рашия аль-Фухар.

В течение дня было зафиксировано несколько обстрелов израильской территории из южного Ливана. Пострадавших нет.