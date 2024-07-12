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Израиль

ЦАХАЛ: за последние сутки в Газе уничтожено множество террористов. Видео

время публикации: 12 июля 2024 г., 09:47 | последнее обновление: 12 июля 2024 г., 09:58
ЦАХАЛ: за последние сутки в Газе уничтожено множество террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что силы 162-й дивизии продолжают проведение операции в Рафиахе, на юге сектора Газы, в то же время силы 99-й дивизии действуют в центральной части сектора.

За последние сутки в Рафиахе, как заявляет ЦАХАЛ, было ликвидировано множество террористов, разрушена террористическая инфраструктура.

В центре сектора были обнаружена и разрушены станки, которые использовались для производства ракет и другого оружия. Уничтожены боевики, представлявшие угрозу для военных.

Сообщается также, что ВВС ЦАХАЛа 11 июля атаковали точки запуска ракет в районе Байт-Хануна (на севере сектора), которыми был обстрелян район Лахиш (к востоку от Ашкелона).

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