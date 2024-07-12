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Израиль

ЦАХАЛ: ликвидирован замкомандира батальона "Шуджаийя" Иман Шуйдах

время публикации: 12 июля 2024 г., 17:56 | последнее обновление: 12 июля 2024 г., 18:06
ЦАХАЛ: ликвидирован замкомандира батальона "Шуджаийя" Иман Шуйдах
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа при содействии ШАБАКа ликвидировали заместителя командира батальона "Шуджаийя" Имана Шуйдаха. Уничтоженный террорист ранее был членом оперативного штаба ХАМАСа, также он принимал участие в организации нападения на Израиль 7 октября.

С начала войны участвовал в боевых действиях террористов, планировал теракты против израильских военнослужащих. В рамках операции, проведенной бойцами 98-й дивизии в районе Шуджаийи, ликвидированы более 150 террористов.

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