Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 12 июля, температура немного повысится и будет выше среднесезонной, особенно во внутренних и горных районах. Очень жарко и душно. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 24-35 градусов, в Тель-Авиве – 24-33, в Хайфе – 24-32, в Эйлате – 30-42, в Беэр-Шеве – 25-39, в Мицпе-Рамоне – 22-38, на побережье Мертвого моря – 30-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-32, в Ариэле – 27-36, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-39, на Голанских высотах – 21-38.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В субботу-воскресенье жара спадет. В понедельник – без существенных изменений.