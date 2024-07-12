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Израиль

Голанские высоты подверглись обстрелу из Сирии. Сирены не было

время публикации: 12 июля 2024 г., 00:22 | последнее обновление: 12 июля 2024 г., 00:25
Голанские высоты подверглись обстрелу из Сирии. Сирены не было
Michael Giladi/Flash90

Региональный совет Голан сообщил, что в результате ракетного обстрела из Сирии в районе перекрестка Далийот произошло возгорание сухой травы и кустарника.

Система раннего предупреждения о ракетных обстрелах активирована не была, так как ракета не угрожала населенным пунктам.

ЦАХАЛ ответил артиллерийским огнем в сторону боевиков, осуществивших запуск ракеты.

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