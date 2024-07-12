Голанские высоты подверглись обстрелу из Сирии. Сирены не было

Региональный совет Голан сообщил, что в результате ракетного обстрела из Сирии в районе перекрестка Далийот произошло возгорание сухой травы и кустарника.

Система раннего предупреждения о ракетных обстрелах активирована не была, так как ракета не угрожала населенным пунктам.

ЦАХАЛ ответил артиллерийским огнем в сторону боевиков, осуществивших запуск ракеты.