Голанские высоты подверглись обстрелу из Сирии. Сирены не было
время публикации: 12 июля 2024 г., 00:22 | последнее обновление: 12 июля 2024 г., 00:25
Региональный совет Голан сообщил, что в результате ракетного обстрела из Сирии в районе перекрестка Далийот произошло возгорание сухой травы и кустарника.
Система раннего предупреждения о ракетных обстрелах активирована не была, так как ракета не угрожала населенным пунктам.
ЦАХАЛ ответил артиллерийским огнем в сторону боевиков, осуществивших запуск ракеты.
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