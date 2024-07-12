Нелегал из Сербии прорыл туннель в камере изолятора в аэропорту Бен-Гурион

На прошлой неделе в камере предварительного содержания в изоляторе иммиграционной полиции Израиля была предотвращена необычная для этого учреждения попытка побега: 28-летний гражданин Сербии, незаконно прибывший в Израиль, выкопал туннель из камеры, но в последний момент был пойман полицией.

Как сообщает bhol.co.il, гражданин Сербии прибыл в Израиль одним из авиарейсов, но представитель МВД отказался дать ему разрешение на въезд из-за подозрений, что он планирует нелегально работать в Израиле. Он был помещен в изолятор временного содержания с другими иностранными гражданами, которым было отказано во въезде в Израиль, и ожидал депортации.

Во время пребывания в камере нелегалы накрыли лампу в туалете полотенцем и сняли решетку, затем при помощи железного стержня от решетки подозреваемый разбил керамическую плитку, которой была облицована стена туалета, и пробил дыру в стене, через которую он планировал сбежать.

Туннель был обнаружен во время проверки камеры. Подозреваемый был задержан, на допросе он признался в попытке побега. Прокуратура представила в мировой суд Ришон ле-Циона обвинительное заключение против гражданина Сербии, он обвиняется в нанесении ущерба имуществу и попытке побега из-под ареста.

Отметим, что это не первый подобный случай: в мае прошлого года нелегал из Грузии с двумя сокамерниками из Молдовы пытался сделать подкоп из своей камеры в изоляторе временного содержания в аэропорту Бен-Гурион.