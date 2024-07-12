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Израиль

Силы ЦАХАЛа провели операцию в комплексе ХАМАСа, ранее принадлежашем UNRWA в секторе Газы

время публикации: 12 июля 2024 г., 16:56 | последнее обновление: 12 июля 2024 г., 17:21
Силы ЦАХАЛа провели операцию в комплексе ХАМАСа, ранее принадлежашем UNRWA в секторе Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силами ЦАХАЛа под командованием 99-й дивизии был проведена операция на одном из комплексом ХАМАСа, располагавшемся в здании UNRWA в секторе Газы. Бойцы спецподразделений "Маглан" и "Эгоз", используя полученную развединформацию, задержали нескольких террористов, пытавшихся сбежать.

В ходе операции также вспыхнули бои с террористами ХАМАСа, закрепившимися на территории базы. Бойцами ЦАХАЛа были найдены детали, необходимые для сборки дрона, а также дроны-камикадзе, ракеты, пулеметы, минометы, гранаты и другое оружие.

Позднее силы ЦАХАЛа провели обыск на территории университета, где была обнаружена подземная лаборатория по производству взрывных устройств и оружия.

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