Силы ЦАХАЛа провели операцию в комплексе ХАМАСа, ранее принадлежашем UNRWA в секторе Газы

Силами ЦАХАЛа под командованием 99-й дивизии был проведена операция на одном из комплексом ХАМАСа, располагавшемся в здании UNRWA в секторе Газы. Бойцы спецподразделений "Маглан" и "Эгоз", используя полученную развединформацию, задержали нескольких террористов, пытавшихся сбежать.

В ходе операции также вспыхнули бои с террористами ХАМАСа, закрепившимися на территории базы. Бойцами ЦАХАЛа были найдены детали, необходимые для сборки дрона, а также дроны-камикадзе, ракеты, пулеметы, минометы, гранаты и другое оружие.

Позднее силы ЦАХАЛа провели обыск на территории университета, где была обнаружена подземная лаборатория по производству взрывных устройств и оружия.