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Израиль

ЦАХАЛ предостерег дайверов, пловцов и рыбаков Газы: держитесь подальше от моря

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 12 июля 2025 г., 11:14 | последнее обновление: 12 июля 2025 г., 11:14

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал необычное предупреждение для жителей сектора Газы.

Он сообщил, что "введены строгие ограничения безопасности в морской зоне, прилегающей к сектору – вход в море запрещен".

"ЦАХАЛ будет действовать против любого нарушения этих ограничений. Это призыв к рыбакам, пловцам и дайверам – избегайте входить в море. Вход на побережье и в воду по всей протяженности сектора Газы угрожает вашей жизни", – заявил Эдраи.

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