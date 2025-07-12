ЦАХАЛ предостерег дайверов, пловцов и рыбаков Газы: держитесь подальше от моря

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал необычное предупреждение для жителей сектора Газы.

Он сообщил, что "введены строгие ограничения безопасности в морской зоне, прилегающей к сектору – вход в море запрещен".

"ЦАХАЛ будет действовать против любого нарушения этих ограничений. Это призыв к рыбакам, пловцам и дайверам – избегайте входить в море. Вход на побережье и в воду по всей протяженности сектора Газы угрожает вашей жизни", – заявил Эдраи.