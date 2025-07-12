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Израиль

Пятеро военнослужащих ЦАХАЛа получили ранения в секторе Газы

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 12 июля 2025 г., 21:37 | последнее обновление: 12 июля 2025 г., 21:40
Пятеро военнослужащих ЦАХАЛа получили ранения в секторе Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пятеро военнослужащих ЦАХАЛа получили средней тяжести и легкие ранения в трех различных инцидентах в секторе Газы.

В первом инциденте, произошедшем в Хан-Юнисе, боец инженерных войск получил ранение средней тяжести после того, как транспортное средство, в котором он находился, наехало на взрывное устройство.

В двух других инцидентах, произошедших в районе Зайтун на юге города Газа, пострадали четверо бойцов. Трое из них получили легкие и средней тяжести ранения в столкновении с террористами, еще один боец получил ранение средней тяжести в результате стрельбы.

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