Стрельба в Лоде, одна женщина скончалась, еще одна в критическом состоянии

Две женщины получили тяжелые ранения в результате стрельбы в Лоде. Бригады парамедиков МАДА оказали им помощь на месте и доставили в больницу.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия; оно оцеплено, ведется поиск подозреваемых и сбор улик. Полиция сообщила, что ранены две жительницы Лода, в возрасте 50 и 60 лет.

Вскоре из больницы "Шамир – Асаф а-Рофе" сообщили, что одна из женщин скончалась. За жизнь второй врачи продолжают бороться.