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Израиль

Стрельба в Лоде, одна женщина скончалась, еще одна в критическом состоянии

Мада
Полиция
время публикации: 12 июля 2025 г., 22:39 | последнее обновление: 12 июля 2025 г., 22:57
Стрельба в Лоде, две женщины в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Две женщины получили тяжелые ранения в результате стрельбы в Лоде. Бригады парамедиков МАДА оказали им помощь на месте и доставили в больницу.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия; оно оцеплено, ведется поиск подозреваемых и сбор улик. Полиция сообщила, что ранены две жительницы Лода, в возрасте 50 и 60 лет.

Вскоре из больницы "Шамир – Асаф а-Рофе" сообщили, что одна из женщин скончалась. За жизнь второй врачи продолжают бороться.

Израиль
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