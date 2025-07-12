Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 12 июля, температура немного понизится. В горах будет жарко и сухо, на побережье – душно и влажно. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 23-31 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 31-43, в Беэр-Шеве – 23-35, в Мицпе-Рамоне – 24-36, на побережье Мертвого моря – 29-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-30, в Ариэле – 22-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-35, на Голанских высотах – 22-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 70-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В воскресенье-понедельник температура немного понизится. Во вторник-среду – повышение температуры.