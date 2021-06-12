Программа работы 36-го правительства Израиля: политические вопросы

В пятницу, 11 июня, незадолго до наступления шабата, были подписаны последние коалиционные соглашения между партией "Еш Атид" и партиями, формирующими будущую коалицию. Также был подписан документ об основных принципах работы нового правительства (קווי יסוד), которое его участники называют "правительством единства".

В этом документе говорится: "Новое правительство сфокусируется на вопросах гражданского и экономического характера с целью повышения уровня благосостояния граждан Израиля, представляющих все группы и сегменты, и в кратчайшие сроки после приведения правительства к присяге представит на утверждение Кнессета проект государственного бюджета".

Большинство задач, которые ставит перед собой будущее правительство, касаются социально-экономических вопросов. В документе говорится также: "Правительство сосредоточится на многочисленных вопросах, общих для всех граждан в сферах безопасности, здравоохранения и экономики. Правительство будет стремиться к сокращению разрывов между сегментами общества и к укреплению основ Израиля как еврейского и демократического государства". Упоминание Израиля как еврейского государства привело к тому, что партия РААМ не подписала документ об основных принципах работы правительства. Это не меняет намерений Мансура Аббаса голосовать за новое правительство при приведении его к присяге в Кнессете.

В программе работы правительства почти не затрагиваются темы, способные вызвать противоречия между участниками коалиции. Так, о внешней политике говорится лишь следующее: "Стороны пришли к соглашению о том, что правительство будет стремиться к укреплению национальной безопасности государства и безопасности всех его граждан, одновременно с постоянным стремлением к миру". В документе не упоминается политический процесс с палестинскими арабами и другие спорные вопросы. Нет этого и в коалиционных соглашениях.

Вместе с экономическими проектами (увеличение числа работников сферы хайтека на 15% до 2026 года, принятие закона о национальных проектах, строительство двух новых больниц, нового аэропорта, проекты, касающиеся жилищного строительства, экологии и т.д) есть в программе работы правительства и политические составляющие. "Правительство незамедлительно приведет к утверждению законопроект, ограничивающий период пребывания премьер-министра на его посту двумя каденциями или восемью годами", - говорится в документе.

"Стороны пришли к соглашению о создании комиссии, в состав которой войдут все партии коалиции, с целью принятия Основного закона о законодательстве. Комиссию возглавит министр юстиции", - говорится в документе. Напомним, что Основной закон о законодательстве должен разграничить полномочия законодательной, исполнительной и судебной властей, включая принятие в той или иной форме принципа преодоления вето БАГАЦа (פסקת התגברות). "Сразу после приведения к присяге, правительство вынесет на утверждение Кнессета предложение о создании государственной следственной комиссии по изучению обстоятельств катастрофы на Мероне. Комиссию возглавит отставной судья Верховного суда", - говорится в документе.

Правительство обязалось проводить реформы, укрепляющие права граждан в ходе расследования и суда, а также реформу по декриминализации следственных процедур. Речь идет о передаче по возможности дел в ведение административных судов, что ускорит процессы разбирательств и уменьшит число уголовных дел, открытых в отношении граждан.

"Стороны пришли к соглашению о том, что в сфере религии и государства необходимо продвигать вопросы, по поводу которых есть широкое национальное согласие", - говорится в проекте работы правительства. Однако не упоминается, какие именно вопросы имеются в виду. В коалиционных соглашениях между "Еш Атид" и "Ямина" говорится о том, что будет сохранен статус-кво в вопросах религии и государства – помимо вопросов, о которых есть договоренность обоих блоков, формирующих правительство.

"Фракции коалиции обязуются утвердить закон о призыве, в той форме, в которой он был утвержден в первом чтении в 2018 году, включая административное распоряжение, предоставляющее на переходный период право освобождения от службы ультраортодоксам, достигшим 21 года", - говорится в документе. Также будет создана специальная комиссия по созданию новой модели национальной или альтернативной службы для "особых слоев населения". Имеется в виду, в первую очередь, арабское и ультраортодоксальное население. Комиссия, которую возглавят представители премьер-министра и министра обороны, представит свои заключения в течение 90 дней.

В программе работы правительства упоминается и вопрос прав пожилых людей, а также переживших Катастрофу. Правительство обязалось повысить уровень пособия по прожиточному минимуму до 70% от минимальной зарплаты в Израиле и осуществить некоторые другие проекты в этой области.