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NEWSru.co.il :: В Израиле12 июня 2021 г., 23:31

Новое правительство: фракции распределяют министерства и должности

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Новое правительство: фракции распределяют министерства и должности

Вечером 12 июня стало известно распределение министерских портфелей и парламентских должностей в большинстве партий будущей коалиции.

"Еш Атид":

Яир Лапид – министр иностранных дел и сменный премьер-министр

Орна Барбивай – министр экономики

Меир Коэн – министр социального обеспечения


Карин Эльхарар – министр энергетики

Мерав Коэн – министр социального равноправия

Йоэль (Константин) Развозов – министр туризма

Элазар Штерн – министр разведки

Йоав Сегалович – заместитель министра внутренней безопасности

Мики Леви – спикер Кнессета

Мерав Бен-Ари – глава комиссии Кнессета по внутренней безопасности

Боаз Топоровски – глава фракции, заместитель главы коалиции, а после ротации – глава коалиции

Рам Бен-Барак – глава комиссии по иностранным делам и обороне

Идан Рол – заместитель министра иностранных дел

"Ямина":

Нафтали Беннет – премьер-министр

Айелет Шакед – министр внутренних дел


Матан Каана – министр по делам религий

Абир Кара – заместитель министра в министерстве главы правительства

Идит Сильман - глава коалиции (в первую половину каденции) и глава комиссии Кнессета по здравоохранению

Нир Орбах - глава фракции и глава комиссии по делам Кнессета

Министерство по делам поселенчества временно остается в руках будущего премьер-министра Нафтали Беннета

"Тиква Хадаша":

Гидеон Саар – заместитель премьер-министра и министр юстиции (во вторую половину каденции министр иностранных дел)

Ифат Шаша-Битон – министр просвещения

Зеэв Элькин – министр строительства, министр по делам Иерусалима и наследия, а также министр по связям между правительством и Кнессетом

Йоаз Хендель – министр связи

Шарен Аскель – глава фракции

МЕРЕЦ:

Ницан Горовиц – министр здравоохранения

Тамар Зандберг – министр экологии и глава межминистерской комиссии по экологии


Исауи Фрейдж – министр регионального сотрудничества

Яир Голан – глава комиссии Кнессета по алие и интеграции

Раида Ринауи Зуаби – заместитель спикера Кнессета

Моси Раз – глава комиссии по делам фонда граждан Израиля (вопросы газовых сделок)

"Авода":

Мерав Михаэли – министр транспорта и безопасности на дорогах, а также член межминистерской комиссии по гендерному равноправию

Омер Бар-Лев – министр внутренней безопасности

Нахман Шай – министр по делам диаспоры

Эмили Моати – глава подкомиссии в комиссии по иностранным делам и обороне

Гилад Карив – глава законодательной комиссии Кнессета

Эфрат Райтен – глава комиссии Кнессета по социальному обеспечению

Рам Шефа – глава фракции

Ибтисам Маарана – глава комиссии Кнессета по делам иностранных рабочих

"Кахоль Лаван":

Бени Ганц – министр обороны


Пнина Тамано-Шата – министр алии и интеграции

Хили Трупер – министр культуры и спорта

Орит Фаркаш – Коэн – министр науки

Алон Шустер – заместитель министра обороны

Михаэль Битон – глава экономической комиссии Кнессета

Эйтан Гинзбург – глава фракции

Фракция НДИ до сих пор не опубликовала, как именно будут распределены посты полученные ею. Известно лишь, что Авигдор Либерман станет министром финансов, а Одед Форер – главой финансовой комиссии Кнессета. Сайт "Исраэль а-Йом" сообщил, что во фракции вспыхнул конфликт из-за недовольства депутатом Эли Авидаром, предложенной ему должностью министра в министерстве финансов.

По словам приближенных Авигдора Либермана, утром 13 июня он встретится лично с депутатами и сообщит им о назначениях.

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