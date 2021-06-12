Новое правительство: фракции распределяют министерства и должности
Вечером 12 июня стало известно распределение министерских портфелей и парламентских должностей в большинстве партий будущей коалиции.
"Еш Атид":
Яир Лапид – министр иностранных дел и сменный премьер-министр
Орна Барбивай – министр экономики
Меир Коэн – министр социального обеспечения
Карин Эльхарар – министр энергетики
Мерав Коэн – министр социального равноправия
Йоэль (Константин) Развозов – министр туризма
Элазар Штерн – министр разведки
Йоав Сегалович – заместитель министра внутренней безопасности
Мики Леви – спикер Кнессета
Мерав Бен-Ари – глава комиссии Кнессета по внутренней безопасности
Боаз Топоровски – глава фракции, заместитель главы коалиции, а после ротации – глава коалиции
Рам Бен-Барак – глава комиссии по иностранным делам и обороне
Идан Рол – заместитель министра иностранных дел
"Ямина":
Нафтали Беннет – премьер-министр
Айелет Шакед – министр внутренних дел
Матан Каана – министр по делам религий
Абир Кара – заместитель министра в министерстве главы правительства
Идит Сильман - глава коалиции (в первую половину каденции) и глава комиссии Кнессета по здравоохранению
Нир Орбах - глава фракции и глава комиссии по делам Кнессета
Министерство по делам поселенчества временно остается в руках будущего премьер-министра Нафтали Беннета
"Тиква Хадаша":
Гидеон Саар – заместитель премьер-министра и министр юстиции (во вторую половину каденции министр иностранных дел)
Ифат Шаша-Битон – министр просвещения
Зеэв Элькин – министр строительства, министр по делам Иерусалима и наследия, а также министр по связям между правительством и Кнессетом
Йоаз Хендель – министр связи
Шарен Аскель – глава фракции
МЕРЕЦ:
Ницан Горовиц – министр здравоохранения
Тамар Зандберг – министр экологии и глава межминистерской комиссии по экологии
Исауи Фрейдж – министр регионального сотрудничества
Яир Голан – глава комиссии Кнессета по алие и интеграции
Раида Ринауи Зуаби – заместитель спикера Кнессета
Моси Раз – глава комиссии по делам фонда граждан Израиля (вопросы газовых сделок)
"Авода":
Мерав Михаэли – министр транспорта и безопасности на дорогах, а также член межминистерской комиссии по гендерному равноправию
Омер Бар-Лев – министр внутренней безопасности
Нахман Шай – министр по делам диаспоры
Эмили Моати – глава подкомиссии в комиссии по иностранным делам и обороне
Гилад Карив – глава законодательной комиссии Кнессета
Эфрат Райтен – глава комиссии Кнессета по социальному обеспечению
Рам Шефа – глава фракции
Ибтисам Маарана – глава комиссии Кнессета по делам иностранных рабочих
"Кахоль Лаван":
Бени Ганц – министр обороны
Пнина Тамано-Шата – министр алии и интеграции
Хили Трупер – министр культуры и спорта
Орит Фаркаш – Коэн – министр науки
Алон Шустер – заместитель министра обороны
Михаэль Битон – глава экономической комиссии Кнессета
Эйтан Гинзбург – глава фракции
Фракция НДИ до сих пор не опубликовала, как именно будут распределены посты полученные ею. Известно лишь, что Авигдор Либерман станет министром финансов, а Одед Форер – главой финансовой комиссии Кнессета. Сайт "Исраэль а-Йом" сообщил, что во фракции вспыхнул конфликт из-за недовольства депутатом Эли Авидаром, предложенной ему должностью министра в министерстве финансов.
По словам приближенных Авигдора Либермана, утром 13 июня он встретится лично с депутатами и сообщит им о назначениях.
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