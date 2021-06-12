Новое правительство: фракции распределяют министерства и должности

Вечером 12 июня стало известно распределение министерских портфелей и парламентских должностей в большинстве партий будущей коалиции.

"Еш Атид":

Яир Лапид – министр иностранных дел и сменный премьер-министр



Орна Барбивай – министр экономики



Меир Коэн – министр социального обеспечения



Карин Эльхарар – министр энергетики



Мерав Коэн – министр социального равноправия



Йоэль (Константин) Развозов – министр туризма



Элазар Штерн – министр разведки



Йоав Сегалович – заместитель министра внутренней безопасности



Мики Леви – спикер Кнессета



Мерав Бен-Ари – глава комиссии Кнессета по внутренней безопасности



Боаз Топоровски – глава фракции, заместитель главы коалиции, а после ротации – глава коалиции



Рам Бен-Барак – глава комиссии по иностранным делам и обороне



Идан Рол – заместитель министра иностранных дел



"Ямина":

Нафтали Беннет – премьер-министр



Айелет Шакед – министр внутренних дел



Абир Кара – заместитель министра в министерстве главы правительства



Идит Сильман - глава коалиции (в первую половину каденции) и глава комиссии Кнессета по здравоохранению



Нир Орбах - глава фракции и глава комиссии по делам Кнессета



Министерство по делам поселенчества временно остается в руках будущего премьер-министра Нафтали Беннета



"Тиква Хадаша":

Гидеон Саар – заместитель премьер-министра и министр юстиции (во вторую половину каденции министр иностранных дел)



Ифат Шаша-Битон – министр просвещения



Зеэв Элькин – министр строительства, министр по делам Иерусалима и наследия, а также министр по связям между правительством и Кнессетом



Йоаз Хендель – министр связи



Шарен Аскель – глава фракции



МЕРЕЦ:

Ницан Горовиц – министр здравоохранения



Тамар Зандберг – министр экологии и глава межминистерской комиссии по экологии



Яир Голан – глава комиссии Кнессета по алие и интеграции



Раида Ринауи Зуаби – заместитель спикера Кнессета



Моси Раз – глава комиссии по делам фонда граждан Израиля (вопросы газовых сделок)



"Авода":

Мерав Михаэли – министр транспорта и безопасности на дорогах, а также член межминистерской комиссии по гендерному равноправию



Омер Бар-Лев – министр внутренней безопасности



Нахман Шай – министр по делам диаспоры



Эмили Моати – глава подкомиссии в комиссии по иностранным делам и обороне



Гилад Карив – глава законодательной комиссии Кнессета



Эфрат Райтен – глава комиссии Кнессета по социальному обеспечению



Рам Шефа – глава фракции



Ибтисам Маарана – глава комиссии Кнессета по делам иностранных рабочих



"Кахоль Лаван":

Бени Ганц – министр обороны



Хили Трупер – министр культуры и спорта



Орит Фаркаш – Коэн – министр науки



Алон Шустер – заместитель министра обороны



Михаэль Битон – глава экономической комиссии Кнессета



Эйтан Гинзбург – глава фракции



Фракция НДИ до сих пор не опубликовала, как именно будут распределены посты полученные ею. Известно лишь, что Авигдор Либерман станет министром финансов, а Одед Форер – главой финансовой комиссии Кнессета. Сайт "Исраэль а-Йом" сообщил, что во фракции вспыхнул конфликт из-за недовольства депутатом Эли Авидаром, предложенной ему должностью министра в министерстве финансов.

По словам приближенных Авигдора Либермана, утром 13 июня он встретится лично с депутатами и сообщит им о назначениях.