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    В Израиле

    Продолжается опознание тела, обнаруженного во время поисков Сапир Нахум

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    Ведется опознание тела, обнаруженного во время поисков Сапир Нахум
    Пресс-служба полиции Израиля     Ведется опознание тела, обнаруженного во время поисков Сапир Нахум
    Пресс-служба полиции Израиля

    Вечером 12 июня сотрудники отделения полиции в Акко уведомили родственников Сапир Нахум, поиски которой ведутся 11 дней, об обнаружении возле деревни Ибтин тела женщины.

    Согласно сообщениям в СМИ, полиция попросила родственников набраться терпения и дождаться окончания процедуры идентификации.

    После 22:00 стало известно, что Эден, сестру Сапир Нахум, пригласили в отделение полиции в Акко.

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    Несколькими часами ранее полиция Прибрежного округа передала, что тело было обнаружено в ходе поисковой операции, проводившейся уже несколько дней. Полицейские и десятки добровольцев проводили пешее прочесывание местности. В воздух были подняты вертолеты авиаподразделения полиции, использовались дроны и кинологи с собаками. Была задействовано конное подразделение полиции.

    При этом из сообщения полиции было непонятно, для поиска кого (или чего) были задействованы столько крупные силы. Но в сообщении фигурировало напоминание о том, что действует судебный запрет на публикацию подробностей расследования обстоятельств исчезновения 24-летней Сапир Нахум.

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