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    В Израиле

    Сеть фейк-аккаунтов продвигала в соцсетях подстрекательские призывы за и против судебной реформы

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    Сеть фейк-аккаунтов продвигала в соцсетях подстрекательские призывы за и против судебной реформы
    AP Photo/Damian Dovarganes

    В воскресенье, 11 июня, министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир обвинил противников судебной реформы в публикации в социальных сетях подстрекательских сообщений, содержавших, среди прочего, личные данные сотрудников полиции Израиля.

    Однако вскоре организация Fake Reporter сообщила, что за публикациями, появившимися в мессенджере Telegram и в сервисе микроблогов Twitter, стоят иностранные организации, а не активисты движения протеста против юридической реформы.

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    Согласно новым данным Fake Reporter, одновременно с публикацией сообщений якобы от лица противников реформы, та же сеть распространяла в социальных сетях Telegram и WhatsApp подстрекательские сообщения якобы от лица сторонников реформы, в которых раскрывались данные лидеров протеста против реформы.

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    Представляясь противниками реформы, аккаунты сети называли себя "Суд над предателями", а представляясь сторонниками реформы – "Охотники".

    Информация о сети передана правоохранительным органами и платформам Telegram и WhatsApp.

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