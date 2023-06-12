Сеть фейк-аккаунтов продвигала в соцсетях подстрекательские призывы за и против судебной реформы

В воскресенье, 11 июня, министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир обвинил противников судебной реформы в публикации в социальных сетях подстрекательских сообщений, содержавших, среди прочего, личные данные сотрудников полиции Израиля.

Однако вскоре организация Fake Reporter сообщила, что за публикациями, появившимися в мессенджере Telegram и в сервисе микроблогов Twitter, стоят иностранные организации, а не активисты движения протеста против юридической реформы.

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Согласно новым данным Fake Reporter, одновременно с публикацией сообщений якобы от лица противников реформы, та же сеть распространяла в социальных сетях Telegram и WhatsApp подстрекательские сообщения якобы от лица сторонников реформы, в которых раскрывались данные лидеров протеста против реформы.

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Представляясь противниками реформы, аккаунты сети называли себя "Суд над предателями", а представляясь сторонниками реформы – "Охотники".

Информация о сети передана правоохранительным органами и платформам Telegram и WhatsApp.