В зале суда: Лапид свидетельствует против Нетаниягу по "делу 1000"

В понедельник, 12 июня, в окружном суде Иерусалима начинает давать свидетельские показания по "делу 1000" глава парламентской оппозиции, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.

Он является свидетелем обвинения по "делу 1000", в рамках которого Биньямин Нетаниягу обвиняется в незаконном получении подарков от бизнесменов. Допрос Яира Лапида будет продолжаться не менее трех дней, и предполагается, что большую часть времени допрашивать его будут адвокаты. Ожидается, что Биньямин Нетаниягу не будет присутствовать в зале заседаний.

adv_11 incontent_1

Прокуратура попытается при помощи свидетельств Яира Лапида обосновать один из эпизодов, инкриминируемых Биньямину Нетаниягу. Согласно этому эпизоду, премьер-министр обращался к своему министру финансов, Яиру Лапиду, с предложением утвердить подзаконный акт, который позволит продлить период освобождения израильтян, возвращающихся в страну, от уплаты налогов на прибыль за рубежом и от обязанности сообщать в Налоговое управление о доходах за рубежом.

adv_12 m_ar_1

Согласно тексту обвинительного заключения, бизнесмен Арнон Милчен обращался к Яиру Лапиду, с которым находился в приятельских отношениях, и попросил его провести распоряжение, которое позволит главе минфина принимать персональные решения, продлевающие на десять лет налоговые льготы тому или иному израильтянину, вернувшемуся в страну. Лапид провел консультации с представителями профессиональных структур и дал Милчену отрицательный ответ.

После этого Милчен обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу и попросил его вмешаться в этот вопрос. В обвинительном заключении говорится о том, что Нетаниягу дважды беседовал с Лапидом, однако они не пришли к договоренности.

adv_13 incontent_2

По мнению обвинения, получение подарков с одной стороны и вмешательство в пользу того, кто эти подарки дарит, образует состав преступления.

adv_14 m_ar_2

Адвокаты Нетаниягу, со своей стороны, попытаются доказать наличие отношений между Лапидом и Милченом, которые схожи с теми, что поддерживал с бизнесменом премьер-министр.