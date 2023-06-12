adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
17 - 26°
Тель-Авив:
20 - 26°
Эйлат:
26 - 36°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.630 ₪ 3.911 ₪
Иерусалим:
17 - 26°
Тель-Авив:
20 - 26°
Эйлат:
26 - 36°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    В зале суда: Лапид свидетельствует против Нетаниягу по "делу 1000"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    В зале суда: Лапид свидетельствует против Нетаниягу по
    Yonatan Sindel/Flash90

    В понедельник, 12 июня, в окружном суде Иерусалима начинает давать свидетельские показания по "делу 1000" глава парламентской оппозиции, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.

    Он является свидетелем обвинения по "делу 1000", в рамках которого Биньямин Нетаниягу обвиняется в незаконном получении подарков от бизнесменов. Допрос Яира Лапида будет продолжаться не менее трех дней, и предполагается, что большую часть времени допрашивать его будут адвокаты. Ожидается, что Биньямин Нетаниягу не будет присутствовать в зале заседаний.

    adv_11 incontent_1

    Прокуратура попытается при помощи свидетельств Яира Лапида обосновать один из эпизодов, инкриминируемых Биньямину Нетаниягу. Согласно этому эпизоду, премьер-министр обращался к своему министру финансов, Яиру Лапиду, с предложением утвердить подзаконный акт, который позволит продлить период освобождения израильтян, возвращающихся в страну, от уплаты налогов на прибыль за рубежом и от обязанности сообщать в Налоговое управление о доходах за рубежом. 

    adv_12 m_ar_1

    Согласно тексту обвинительного заключения, бизнесмен Арнон Милчен обращался к Яиру Лапиду, с которым находился в приятельских отношениях, и попросил его провести распоряжение, которое позволит главе минфина принимать персональные решения, продлевающие на десять лет налоговые льготы тому или иному израильтянину, вернувшемуся в страну. Лапид провел консультации с представителями профессиональных структур и дал Милчену отрицательный ответ.

    После этого Милчен обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу и попросил его вмешаться в этот вопрос. В обвинительном заключении говорится о том, что Нетаниягу дважды беседовал с Лапидом, однако они не пришли к договоренности.

    adv_13 incontent_2

    По мнению обвинения, получение подарков с одной стороны и вмешательство в пользу того, кто эти подарки дарит, образует состав преступления.

    adv_14 m_ar_2

    Адвокаты Нетаниягу, со своей стороны, попытаются доказать наличие отношений между Лапидом и Милченом, которые схожи с теми, что поддерживал с бизнесменом премьер-министр. 

    adv_15 rimma_dw_d
    adv_16 rimma_dw_m
    adv_17 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 31 Мая 2023
    12 июня Лапид начнет давать показания в суде по "делу 1000"
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    11:50 Рабочий погиб в результате производственной аварии на стройке в Беэр-Шеве
    11:40 Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони
    11:39 Разногласия в "Ликуде": Нетаниягу побеседовал с Левином и отменил заседание фракции
    11:36 Дело об убийстве Литаль Яэль Мельник: адвокаты Эдуарда Качуры просят проверить возможное сокрытие доказательств в пользу обвиняемого
    10:55 МВД продлило заказ загранпаспортов без предварительной очереди на две недели
    09:23 Конфликт на израильском рынке медицинской марихуаны: против компании Эхуда Барака подан иск на 100 млн шекелей
    08:29 Джордж Сорос передает империю сыну Александру
    08:23 В Эйлате из воды вытащили мужчину в бессознательном состоянии, парамедики констатировали его смерть
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5