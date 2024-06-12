Возгорание в отеле Leonardo Club в Эйлате: пострадали два человека
время публикации: 12 июня 2024 г., 19:09 | последнее обновление: 12 июня 2024 г., 19:15
В отеле Leonardo Club произошло возгорание в подсобке на техническом этаже, на котором нет постояльцев. Сотрудники отеля и гости были временно переведены в другое крыло.
"Хеврат Хашмаль" отключила электричество в районе Leonardo Club на время работы пожарных. Отключение электричества коснулось и других гостиниц на прибрежной линии.
Около 19:00 пожарная служба сообщила, что очаг возгорания удалось локализировать.
По данным сайта "Маарив", два человека получили легкое отравление продуктами горения. Им оказана медицинская помощь.
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