Возгорание в отеле Leonardo Club в Эйлате: пострадали два человека

В отеле Leonardo Club произошло возгорание в подсобке на техническом этаже, на котором нет постояльцев. Сотрудники отеля и гости были временно переведены в другое крыло.

"Хеврат Хашмаль" отключила электричество в районе Leonardo Club на время работы пожарных. Отключение электричества коснулось и других гостиниц на прибрежной линии.

Около 19:00 пожарная служба сообщила, что очаг возгорания удалось локализировать.

По данным сайта "Маарив", два человека получили легкое отравление продуктами горения. Им оказана медицинская помощь.