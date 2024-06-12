Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 12 июня: удары по целям на севере и на юге сектора

В ночь на 12 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, несколько возросла интенсивность ударов по целям в Рафиахе (Рафахе).

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Муртаджа в Шуджаийе, в восточной части города Газа, минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о не менее семи убитых.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала районы Аль-Адас, Аш-Шабура, Ябна и Таль ас-Султан в Рафахе; ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в северной части Рафаха, есть убитые и раненые; восточные районы Хан-Юниса подвергались интенсивному обстрелу из артиллерийских орудий.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 12 июня.

Израильские источники сообщали, что ночью в приграничной зоне с Газой произошел инцидент в сфере безопасности. В районе регионального совета Эшколь житель Газы приблизился к пограничному заграждению и был ликвидирован ударом с беспилотника.