x
12 июня 2024
|
последняя новость: 13:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 июня 2024
|
12 июня 2024
|
последняя новость: 13:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал еще одну ракетную установку и атаковал объекты "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

время публикации: 12 июня 2024 г., 12:16 | последнее обновление: 12 июня 2024 г., 13:01
ЦАХАЛ ликвидировал еще одну ракетную установку и атаковал объекты "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации на юге Ливана еще одной пусковой установки в районе Ханина, а также об ударах по четырем объектам "Хизбаллы" в районе Ятара.

"Хизбалла" подтвердила гибель одного из своих боевиков.

По данным ЦАХАЛа, в течение сегодняшнего дня в результате ракетных обстрелов из Ливана пострадавших не было.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июня 2024

250-й день войны в Израиле. Хронология событий