ЦАХАЛ ликвидировал еще одну ракетную установку и атаковал объекты "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
время публикации: 12 июня 2024 г., 12:16 | последнее обновление: 12 июня 2024 г., 13:01
ЦАХАЛ сообщает о ликвидации на юге Ливана еще одной пусковой установки в районе Ханина, а также об ударах по четырем объектам "Хизбаллы" в районе Ятара.
"Хизбалла" подтвердила гибель одного из своих боевиков.
По данным ЦАХАЛа, в течение сегодняшнего дня в результате ракетных обстрелов из Ливана пострадавших не было.
Ссылки по теме