ЦАХАЛ ликвидировал еще одну ракетную установку и атаковал объекты "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации на юге Ливана еще одной пусковой установки в районе Ханина, а также об ударах по четырем объектам "Хизбаллы" в районе Ятара.

"Хизбалла" подтвердила гибель одного из своих боевиков.

По данным ЦАХАЛа, в течение сегодняшнего дня в результате ракетных обстрелов из Ливана пострадавших не было.