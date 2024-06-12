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Израиль

ЦАХАЛ уничтожил еще две пусковые установки на юге Ливана

время публикации: 12 июня 2024 г., 15:29 | последнее обновление: 12 июня 2024 г., 15:34
В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что в результате пожаров, возникших после обстрелов из Ливана на территории Израиля причинен ущерб
AP Photo/Ariel Schalit

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям на юге Ливана в ответ на ракетные обстрелы израильской территории. Уничтожены еще две пусковые установки – в районах Ат-Тайбы и Маркабы.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ обстреляла район Аль-Фур, из которого также были запущены ракеты.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что в результате пожаров, возникших после обстрелов из Ливана на территории Израиля причинен ущерб. Пострадавших нет.

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