ЦАХАЛ уничтожил еще две пусковые установки на юге Ливана

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям на юге Ливана в ответ на ракетные обстрелы израильской территории. Уничтожены еще две пусковые установки – в районах Ат-Тайбы и Маркабы.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ обстреляла район Аль-Фур, из которого также были запущены ракеты.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что в результате пожаров, возникших после обстрелов из Ливана на территории Израиля причинен ущерб. Пострадавших нет.