ЦАХАЛ уничтожил еще две пусковые установки на юге Ливана
время публикации: 12 июня 2024 г., 15:29 | последнее обновление: 12 июня 2024 г., 15:34
ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям на юге Ливана в ответ на ракетные обстрелы израильской территории. Уничтожены еще две пусковые установки – в районах Ат-Тайбы и Маркабы.
Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ обстреляла район Аль-Фур, из которого также были запущены ракеты.
В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что в результате пожаров, возникших после обстрелов из Ливана на территории Израиля причинен ущерб. Пострадавших нет.