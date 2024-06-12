Стрельба в Старом городе Иерусалима: ранены четыре человека, один из них в тяжелом состоянии

Служба "Маген Давид Адом" сообщила, что в 17:48 на улице Давид (разделяющий Христианский и Армянский кварталы) в Старом городе Иерусалима были ранены двое мужчин. Состояние одного из раненых (мужчины примерно 27 лет) тяжелое. Раненые доставлены в больницу "Шаарей Цедек".

Арабские СМИ пишут, что в Старом городе еврей выстрелил во владельца небольшой арабской лавочки.

Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события в "горячих точках", написала, что, по всей видимости, в Старом городе была предпринята попытка похитить оружие у израильтянина, нападавший был обезврежен.

На момент публикации новости ни полиция, ни армия не комментируют инцидент в Иерусалиме.