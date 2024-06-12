x
12 июня 2024
|
последняя новость: 19:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 июня 2024
|
12 июня 2024
|
последняя новость: 19:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Стрельба в Старом городе Иерусалима: ранены четыре человека, один из них в тяжелом состоянии

время публикации: 12 июня 2024 г., 18:19 | последнее обновление: 12 июня 2024 г., 18:25
Стрельба в Старом городе Иерусалима: ранены четыре человека, один из них в тяжелом состоянии
Пресс-служба полиции Израиля

Служба "Маген Давид Адом" сообщила, что в 17:48 на улице Давид (разделяющий Христианский и Армянский кварталы) в Старом городе Иерусалима были ранены двое мужчин. Состояние одного из раненых (мужчины примерно 27 лет) тяжелое. Раненые доставлены в больницу "Шаарей Цедек".

Арабские СМИ пишут, что в Старом городе еврей выстрелил во владельца небольшой арабской лавочки.

Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события в "горячих точках", написала, что, по всей видимости, в Старом городе была предпринята попытка похитить оружие у израильтянина, нападавший был обезврежен.

На момент публикации новости ни полиция, ни армия не комментируют инцидент в Иерусалиме.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июня 2024

250-й день войны в Израиле. Хронология событий