На израильском побережье Средиземного моря растет концентрация опасных медуз

В ближайшие дни, 12-14 июня, в Израиле температура будет немного выше среднесезонной: на побережье Средиземного моря днем – 27-28 градусов по Цельсию. При этом температура воды – около 26 градусов. Высота волн – менее 1 м.

Многие отдыхают на пляжах и купаются в море.

Следует учитывать, что около израильского побережья Средиземного моря за последнюю неделю заметно возросла концентрация медуз, в том числе опасных. При купании следует соблюдать осторожность, плавать лучше в маске или в очках для плавания, чтобы видеть происходящее вокруг в воде.

Следить за ситуацией по медузам можно по сообщениям сайта Meduzot.co.il.

В Эйлате днем – 40-42 градуса. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м. Но временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 25 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – около 35 градусов. Волны до 0,6 м. Температура воды – 25 градусов.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

Медузы израильского побережья Средиземного моря

Около израильского побережья Средиземного моря обычно наблюдаются скопления двух типов опасных медуз: это прежде всего Ропилема-номадика (Rhopilema nomadica), а также Пелагия-ночесветка (Pelagia noctiluca). Соприкосновение с этими медузами может вызывать "ожоги". "Ропилемы" – белые или голубоватые, "пелагии" обычно бледно-лилового цвета, в крапинку. Размер этих медуз от 5 до 50 см в диаметре. "Роднит" этих медуз то, что они светятся в темноте.

Менее опасной считается ушастая аурелия (Aurelia aurita), но и она может вызывать "ожоги".

Можно также встретить маленьких мнемиопсисов – это не медуза, а гребневик, для человека они не опасны (как и медузы-ропилемы, мнемиопсисы светятся в темноте).

Иногда можно встретить очень красивых "андромед" (Cassiopea andromeda).

Есть на израильском побережье и другие виды медуз.

Меры предосторожности

Соприкосновение с щупальцами опасных медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

Наиболее разумным поведением, если вы оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

В последние годы минздрав Израиля не рекомендует применять уксус в случае "ожога" медузой.

Что же делать?

1. Удалить остатки медузы с кожи ватным тампоном или кусочком пластика.

2. Не тереть место укуса, чтобы не усилить проникновение яда в кожу.

3. Промыть место "ожога" морской водой.

4. Уже дома на чистую кожу можно нанести гель для успокоения кожи. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение двух дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.

5. Если возникла аллергическая реакция, следует незамедлительно обратиться к врачу.