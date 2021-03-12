После аварии умер известный израильский велопутешественник Рои "Джинджи" Садан

В пятницу, 12 марта, в медицинском центре Западной Галилеи в Нагарии умер известный израильский велопутешественник – 38-летний Рои "Джинджи" Садан, которого доставили в больницу два дня назад после дорожной аварии.

10 марта Рои был сбит автобусом на территории регионального совета Ашер, недалеко от Рош а-Никра.

Рои Садан прославился в 2011 году после кругосветного велопутешествия протяженностью 66 тысяч километров, совершенного им в течение 1458 дней. Тогда Рои побывал в 42 странах на шести континентах.