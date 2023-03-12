"Кешет-12": ОАЭ заморозили оборонные сделки с Израилем. В канцелярии Нетаниягу это опровергают

Вечером 12 марта телеканал "Кешет-12" передал, что Объединенные Арабские Эмираты замораживают все оборонные сделки с Израилем, поскольку считают, что Биньямин Нетаниягу утратил контроль над министрами своего правительства.

В сюжете отмечалось, что системы, которые намеревались приобрести ОАЭ имеют критическое значение для безопасности, а информация о некоторых из них запрещена к публикации.

Телеканал ссылается на израильские источники, которые говорят о том, что в последние полтора месяца в ОАЭ наблюдали за происходящим в Израиле, и их обеспокоенность вызвал визит Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору, а также события в Хауаре и заявление Бецалеля Смотрича, сделанное по этому поводу.

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В вечернем выпуске новостей на телеканале прозвучало: президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сказал официальным лицам в Иерусалиме, что контакты будут заморожены до тех пор, пока ОАЭ не убедится, что у премьер-министра Биньямина Нетаниягу есть правительство, которое он контролирует.

При этом, по данным телеканала, сотрудничество в области разведки и вопросах безопасности между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами все еще продолжается.

Источники телеканала утверждают, что решение заморозить сделку по закупе израильских оборонных систем было принято после того, как был отложен визит Нетаниягу в Абу-Даби, а новая дата так и не была назначена.

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Глава партии "Махане Мамлахти" Бени Ганц в своем "твиттере" назвал Бен-Гвира и Смотрича "троянскими конями" в системе безопасности Израиля, ущерб от которых, по его словам, уже ощутим.

Из канцелярии премьер-министра в ответ на публикацию 12-го телеканала заявили: "Новость не имеет под собой никаких оснований, Израиль и ОАЭ поддерживают, в том числе и сегодня, плодотворные государственные контакты во всех сферах".