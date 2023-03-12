Перестрелка в Самарии: военные "нейтрализовали" троих боевиков
В ночь на воскресенье, 12 марта, около перекрестка Джит в Самарии бойцы бригады "Голани" вступили в перестрелку с боевиками, которые обстреляли военнослужащих.
Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что в ходе перестрелки трое боевиков были "нейтрализованы", еще один сдался и был арестован.
На месте боестолкновения найдены три автоматические винтовки М-16, пистолет и патроны.
Задержанный боевик передан для допросов сотрудникам общей службы безопасности (ШАБАК).
Среди израильских военных потерь нет.
Палестинские источники называют имена троих убитых боевиков: Мухаммад Давиш, Джихад аш-Щами, Удай аш-Шами. Сообщается, что израильские военные забрали тела.
Министерство здравоохранения Палестинской автономии подтвердило факт гибели "троих жителей ПА" возле перекрестка Сурра, к юго-западу от Шхема, но не называет имен убитых в официальной сводке.
Названо имя задержанного боевика: Ибрагим аль-Уртани.
Руководство террористической группировки "Батальоны мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа) объявило, что минувшей ночью около Шхема в ходе перестрелки с израильскими военными стали "шахидами" трое их боевиков. Вскоре после этого группировка "Арин аль-Асуд" ("Львиное логово") заявило, что погибли их боевики.