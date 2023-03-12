Перестрелка в Самарии: военные "нейтрализовали" троих боевиков

В ночь на воскресенье, 12 марта, около перекрестка Джит в Самарии бойцы бригады "Голани" вступили в перестрелку с боевиками, которые обстреляли военнослужащих.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что в ходе перестрелки трое боевиков были "нейтрализованы", еще один сдался и был арестован.

На месте боестолкновения найдены три автоматические винтовки М-16, пистолет и патроны.

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Задержанный боевик передан для допросов сотрудникам общей службы безопасности (ШАБАК).

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Среди израильских военных потерь нет.

Палестинские источники называют имена троих убитых боевиков: Мухаммад Давиш, Джихад аш-Щами, Удай аш-Шами. Сообщается, что израильские военные забрали тела.

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Министерство здравоохранения Палестинской автономии подтвердило факт гибели "троих жителей ПА" возле перекрестка Сурра, к юго-западу от Шхема, но не называет имен убитых в официальной сводке.

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Названо имя задержанного боевика: Ибрагим аль-Уртани.

Руководство террористической группировки "Батальоны мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа) объявило, что минувшей ночью около Шхема в ходе перестрелки с израильскими военными стали "шахидами" трое их боевиков. Вскоре после этого группировка "Арин аль-Асуд" ("Львиное логово") заявило, что погибли их боевики.