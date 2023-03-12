Борьба вокруг реформы: в Кнессете обсуждают законопроекты и ждут предложения президента

12 марта комиссия Кнессет по законодательству возобновила обсуждение законопроектов об изменении состава комиссии по назначению судей и об ограничении права БАГАЦа отменять Основные законы.

Эти законы готовятся ко второму и третьему чтению. Открывая заседание, глава комиссии Симха Ротман ("Ционут Датит") прокомментировал выступление президента Ицхака Герцога в минувший четверг. "Я категорически не согласен с президентом, но сегодня встречусь с ним", – заявил глава комиссии. Он добавил, что авторы реформы продолжают призывать оппозицию к переговорам, "Что бы про нас ни говорили и сколь серьезны бы ни были разногласия, мы по-прежнему верим в диалог и призываем к нему", – сказал Ротман.

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В оппозиции вновь призвали остановить рассмотрение законов. "Нельзя прийти к широкой договоренности за две с половиной недели, оставшиеся до ухода Кнессета на каникулы. Вы должны объявить, что не намерены утверждать пакет законов по вашей реформе до праздника Песах", – заявил депутат Гилад Карив ("Авода").

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На этой неделе продолжится и рассмотрение закона "Дери-2", запрещающего суду вмешиваться в назначения министров на посты в правительстве, а также закона о порядке объявления премьер-министра неспособным исполнять его обязанности. Эти законопроекты утверждены в предварительном чтении и будут рассматриваться специально созданными комиссиями.

На 13 марта запланировано утверждение пленарным заседанием Кнессета в первом чтении законопроекта о преодолении вето БАГАЦа. Состоится голосование или нет, зависит от хода закулисных переговоров, которые продолжаются. В минувшие выходные сообщалось, что в окружении министра юстиции Ярива Левина и главы комиссии Кнессета по законодательству Симхи Ротмана говорят о намерении в одностороннем порядке смягчить формулировки законов по реформе. Телеканал "Решет" сообщал, что авторы реформы готовы отказаться от большинства параграфов, однако настаивают на сохранении предложенного ими порядка реформы комиссии по выбору судей.

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В свою очередь, генерал-майор запаса Гиора Айленд, один из авторов компромисса Фридмана-Эльбашана, объявил в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что их предложение снято с повестки дня. "Мы рассчитывали на то, что публикация предложения, которое очень похоже на изначальное, подтолкнет Левина и Ротмана к тому, чтобы остановить процесс продвижения их законопроектов. Этого не произошло", – сказал Айленд.

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На этой неделе ожидается публикация предложения, сформированного президентом. И в коалиции, и в оппозиции обещают отнестись к этому предложению со всей серьезностью, однако не готовы обязаться принять его.