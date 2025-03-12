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Израиль

Лидер ультраправой партии Франции посетит Израиль и выступит с речью, осуждающей антисемитизм

Франция
Антисемитизм
время публикации: 12 марта 2025 г., 20:24 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 20:45
Лидер ультраправой партии Франции посетит Израиль и выступит с речью, осуждающей антисемитизм
AP Photo/Thomas Padilla

Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла посетит Израиль в конце марта. Ожидается, что он примет участие в международной конференции по борьбе с антисемитизмом. По информации телеканала BFMTV, Барделла с трибуны Кнессета осудит рост антисемитизма во Франции.

По информации телеканала, Жордан Барделла приедет в Иерусалим по приглашению правительства Израиля.

В конце февраля МИД Израиль принял решение о прекращении бойкота трех ультраправых партий в Европе. По распоряжению главы израильского МИДа будут установлены контакты с "Национальным объединением" во Франции, с партией "Шведские демократы" в Швеции, партией "Голос" в Испании. При этом позиция Израиля в отношении "Австрийской партии свободы" и партии "Альтернатива для Германии" не изменилась.

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Израиль снимет бойкот с трех ультраправых партий в Европе