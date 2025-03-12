В результате ДТП на 6-м шоссе пострадали три человека
время публикации: 12 марта 2025 г., 22:00 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 22:00
На 6-м шоссе, в районе развязки Ницаней-Оз, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что в результате ДТП пострадали трое мужчин (всем пострадавшим примерно по 30 лет), состояние одного из них тяжелое, двое других получили легкие травмы.
Пострадавшие доставлены в больницы "Ланиадо" и "Бейлинсон".
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
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