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Израиль

В результате ДТП на 6-м шоссе пострадали три человека

ДТП
время публикации: 12 марта 2025 г., 22:00 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 22:00
В результате ДТП на 6-м шоссе пострадали три человека
Пресс-служба МАДА

На 6-м шоссе, в районе развязки Ницаней-Оз, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что в результате ДТП пострадали трое мужчин (всем пострадавшим примерно по 30 лет), состояние одного из них тяжелое, двое других получили легкие травмы.

Пострадавшие доставлены в больницы "Ланиадо" и "Бейлинсон".

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

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