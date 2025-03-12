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Израиль

Две старшеклассницы получили ожоги в результате возгорания костюмов

время публикации: 12 марта 2025 г., 13:47 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 14:05
Две старшеклассницы получили ожоги в результате возгорания костюмов
Пресс-служба МАДА

В среду, 12 марта, в Мигдаль а-Эмеке две старшеклассницы, примерно 16 лет, получили ожоги второй степени в результате возгорания хлопчатобумажных костюмов (судя по всему, речь идет о костюмах на Пурим).

Пострадавшие доставлены в больницы "А-Эмек" в Афуле и РАМБАМ в Хайфе. У них сильные ожоги: у одной – конечностей и верхней части тела, у другой – конечностей и спины.

Состояние пострадавших средней тяжести. Угрозы жизни нет.

Израиль
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