Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 12 марта, температура повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно. Без осадков. Сильный восточный ветер в горных районах.

В Иерусалиме – 13-23 градусов, в Тель-Авиве – 14-26, в Хайфе – 18-23, в Эйлате – 19-31, в Беэр-Шеве – 14-27, в Мицпе-Рамоне – 14-24, на побережье Мертвого моря – 20-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-24, в Ариэле – 13-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-24, на Голанских высотах – 15-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 30-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 20 км/ч).

В четверг будет жарко и солнечно. В пятницу-субботу температура немного понизится, малооблачно.